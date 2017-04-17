Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan'da
Haber-Kamera: Enver ALAS - Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İstanbul / DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesini ziyaret etti.
Haber-Kamera: Enver ALAS - Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İstanbul / DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesini ziyaret etti.
Erdoğan, Erbakan'ın mezarını ziyaretinden sonra saat 12.15 sıralarında Eyüp Sultan'a geldi.
Erdoğan, burada kendisini bekleyenler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Erdoğan'ı karşılayanlar "Başkanım" diye seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti. Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesi'nde dua etti.