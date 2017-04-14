Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eyaletmiş, Federasyonmuş, Şuymuş Buymuş. Hiçbiri Bizim Gündemimizde Yoktur,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen "Konya Buluşması" mitinginde vatandaşlara hitabında, "Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu, en başta gelen müdafi daima şahsım başta olmak üzere, biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş buymuş... Hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır."