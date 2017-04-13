Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Evet'de Ciddi Bir Tırmanma Söz Konusu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "'Evet'te ciddi bir tırmanma söz konusu 'hayır' ile ilgili bir inişin olduğunu görüyoruz. 'Evet'e olan alaka iyi konumda" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber televizyonu ile birlikte TGRT EU, TGRT Belgesel televizyonları ve TGRT FM ile İhlas Haber Ajansının hizmet sunduğu yurt içi ve yurt dışındaki 120 TV kanalında yayınlanan "Referanduma Doğru Özel" programında İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber televizyonu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularına cevap verdi.



"Evet'de ciddi bir tırmanma söz konusu" Ordu, Giresun, Erzurum ve Şanlıurfa mitinglerinden söz eden ve halkın nabzı hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ben Ordu ve Giresun mitinglerinden geldim. Oralarda yağmura rağmen muhteşem kalabalıklar vardı. Böyle bir katılımla bütünleşmek, adeta halkımızın ne denli bu işi benimsediğini göstermesi bakımından çok önemliydi. Meydanların diline önem veririm. Dün Erzurum'da aynı şekilde adeta meydanlar patlarcasına, yollar, balkonlar, her yerde bizimle kucaklaşmak isteyen halkımız vardı. Bir gün önce Şanlıurfa'daydım, muhteşemdi. Artık milletimizin bir karar noktasına, işi hazmetme noktasına geldiğini görüyorum. Bazı sorularıma aldığım cevaplarla artık işi benimsemiş, biliyor, artık kendisinde soru işaretleri kalmamış" dedi. Kararsızların çok olduğu yönündeki iddialara da cevap veren Erdoğan, "Ben artık kararsızların kaldığına ihtimal vermiyorum. Çok düşük bir seviyede olsa böyle bir durum olabilir. Oda siyasi partili olmak ve siyasi partisinde beklentileri bulamamış olmak gibi bundan dolayı bir kararsızlık olabilir" diye konuştu.



Kamuoyu araştırmalarına ilişkin konuşan Erdoğan "Evet'te ciddi bir tırmanma söz konusu 'hayır' ile ilgili bir inişin olduğunu görüyoruz. 'Evet'e olan alaka iyi konumda. Bir milletvekili seçimi olsa bazı şeyleri açıklamak olur ama bir referandum öncesinde böyle bir durumu şuanda açıklamak doğru olmaz. Bu tür araştırmayı yapan şirketlerin açıklaması çok daha isabetli olur. Şu anda gördüğüm ve bizim de bu konuda müşterek hareket ettiğimiz bazı araştırmacı şirketler 'evet'in çok iyi bir konumda olduğudur" şeklinde konuştu.



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