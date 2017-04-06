Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esed'i Biz Kenara Attık. Niye? O Zaman Böyle Değildi Ama Şimdi Artık Bizim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esed'i biz kenara attık. Niye? O zaman böyle değildi ama şimdi artık bizim indimizde devlet terörünü estiren Esed var ve bu bizim için de 911 kilometrelik sınırda tehdit oluşturuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esed'i biz kenara attık. Niye? O zaman böyle değildi ama şimdi artık bizim indimizde devlet terörünü estiren Esed var ve bu bizim için de 911 kilometrelik sınırda tehdit oluşturuyor."
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