Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurumlularla Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık devlet hiçbir aracı olmadan, doğrudan milletin devleti haline geliyor. Millete değil, kendilerine hizmet eden devlet hayaliyle yananlar için 16 Nisan kabus günüdür. Onların kabus günü, benim milletimin bayramı olacaktır." dedi.



Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Erzurum Buluşması"nda 14 yıldır iktidarda olmalarına rağmen hala her gün yeni projeler ve yatırımlar yaptıklarını söyledi.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldığı zaman, 3 yılda 200 milyon insanın geçtiği Marmaray'a, otomobillerin geçtiği Avrasya Tüneli'ne, Osman Gazi Köprüsü'ne de "Hayır" denildiğini aktaran Erdoğan, "Biz bunlara rağmen bunları yaptık bitirdik. Şimdi üzerinden geçiyorlar. Ayrımcılık var mı? Buradan AK Parti'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi de geçiyor, hepsi geçiyor. O kimdir, bu kimdir böyle bir şey var mı? Başı açık, başı örtülü böyle bir şey var mı? Yok. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, vatandaşımız. Biz onlara bu hizmetleri verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Bizim için önemli olan ölçü, insan." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Boşnak'ı, Abaza'sı ile 80 milyonu, "Yaradılanı severiz Yaradan'dan ötürü" anlayışıyla sevdiklerini ifade etti.



Lafla peynir gemisi yürütmenin siyaset olmadığını dile getiren Erdoğan, "Onun için ana muhalefetin, zatın bir dediği bir dediğini tutmuyor. Beş dakika içinde birbirine zıt, beş görüşü birden ifade ediyor. Milletimiz bu gerçeği gördüğü için bunlara ülkeyi emanet etmiyor. Aslında 16 Nisan'da milletimizin takdirine sunduğumuz yönetim sistemi değişikliğini normal şartlarda muhalefetin teklif etmesi lazım. Bu, 12 Eylül'e ne dedim diyordu? 'Hayır', madem 'Hayır' dedin, beğenmedin. Bak gel, biz onun şimdi tam tersini yapıyoruz. Gel buraya 'Evet' de. Demez. Niye? Dert başka." dedi.



AK Parti'ye, MHP'ye, CHP'ye, Saadet Partisine, Büyük Birlik Partisine gönül verenlere, tüm vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Gelin burada birleşelim. Şu 18 madde ile bu yeni yönetim sistemini hayata geçirelim." diye konuştu.



Millete bu teklifi götürmesi gerekenin ana muhalefet olması gerektiğini, rollerin tam tersine döndüğünü dile getiren Erdoğan, bu değişimi kendileri için değil ülke, millet, gelecek için istediklerini vurguladı.



"Onların kabus günü, benim milletimin bayramı olacaktır"



Erdoğan, yıllarca devleti cumhurbaşkanlığı makamı ve siyasetin bir kısmı üzerinden vesayet odaklarının, çetelerinin, dış güçlerin kontrolünde bir yapı olarak tepe tepe kullananların sonunun geldiğini belirterek, "Artık devlet hiçbir aracı olmadan, doğrudan milletin devleti haline geliyor. Millete değil kendilerine hizmet eden, devlet hayaliyle yananlar için 16 Nisan kabus günüdür. Onların kabus günü, benim milletimin bayramı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Vatandaşlara, "16 Nisan'ı bayram günü yapmaya hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, ortada bir yanlış varsa düzeltmenin, eksik varsa gidermenin, daha iyisini sağlamanın vazifeleri olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin son 3-4 yıldır yaşadığı hadiselerin, yeni bir atılımın zamanının geldiğini "bangır bangır" bağırdığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"PKK'sı, Feto'su, DEAŞ'ı, diğer terör örgütleriyle bağırıyor. Bu kadar da değil. Suriye'deki, Irak'taki gelişmeleri nasıl görmezden gelebiliriz? Kafkasya'daki, Balkanlardaki gelişmelere nasıl sırtımızı dönebiliriz? Karadeniz'de, Akdeniz'de süren yeniden yapılandırma çalışmalarına nasıl sessiz kalabiliriz? Her zaman söylüyorum, sahada değilseniz, masada olamazsınız. Masada değilseniz o zaman da menüdesiniz demektir. Yani yenirsiniz. Bunun için biz sahada varız, daha etkin şekliyle var olmaya devam edeceğiz. Biz sahada oldukça kimse bizi sahanın dışında tutamaz, hele menüye hiç koyamaz. Çünkü bu vatan, bedeli kanla ödenerek elde edilmiş ve bugüne kadar korunmuş bir vatandır. Varsa bu vatana göz diken önce bedelini ödemeyi kabul edecek. Bu iş öyle Avrupa'da vatandaşlarımızın üzerine atla itle saldırmaya, terör örgütleri üzerinden canımızı yakmaya benzemez."



"Parlamentodan geçerse ben bunu onaylarım"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK saldırılarının, Feto'nun darbe girişiminin Türkiye'yi işgal girişimi olduğuna dikkati çekerek, DEAŞ'ı öne sürerek ülkeyi kana ve ateşe bulayanların da amacının bu olduğunu söyledi. Erdoğan, Suriye ve Irak'taki her gelişmenin bir ucunun, Türkiye'ye çıktığını kimsenin inkar edemeyeceğini belirtti.



Meydandakilerin "idam isteriz" sloganları üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:



"Kılıçdaroğlu, 'Ben buna evet derim' diyor. İnşallah o güne kadar reddetmez, inkar etmez. Sayın Bahçeli zaten evet diyor, Sayın Yıldırım aynı şekilde. 16 Nisan'dan sonra idam ile ilgili inşallah taslak parlamentoya gelecektir. Parlamentodan geçerse ben bunu onaylarım. Çünkü anayasa değişikliği gerektiriyor. Geçmedi, geçmemesi halinde şimdiden teklif ediyorum, o zaman aynen 16 Nisan'da olduğu gibi bir halk oylamasına millete gideriz. Kararı millet versin. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin değil mi? Gazi Mustafa Kemal böyle demiyor mu? Millet ne derse o."



"Sen yalan makinesisin"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz'de, Akdeniz'de mevzi kaybettiğimizde Anadolu'da tutunamayacağımız belli değil midir? Türkiye'nin savunması Balkanlardan, Kafkaslardan başlamaz mı? Öyleyse bu gerçeklere uygun politikalar geliştirmeli, operasyon yürütmeliyiz." ifadelerini kullandı.



Alandakilerin halk oylamasına hazır olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bizler bu değişimi yaparken, birçok şeyleri göze aldık. 16 Nisan'ı Erzurum, bayram günü yapmaya hazır olduğunu ilan etti. Bunda da hiçbir şüphe yok." dedi.



Başbakanlığın ardından cumhurbaşkanı olarak da millete hizmet etmeyi sürdürdüğünü belirten Erdoğan, şöyle konuştu:



"Diyoruz ki inşallah 16 Nisan'da yeni yönetim sisteminin kararını verelim. Bu kararı verdiğimiz zaman iki şey değişecek. Bir, cumhurbaşkanı adayı olduğum zaman kurucusu olduğum partimden istifa etmiştim. Ama şimdi eğer 'evet' kararını milletim verirse benim tekrar partime dönmem mümkün olacak. İkincisi, Hakimler Savcılar Kurulu. 30 gün içinde seçimi yapılacak. Hani diyor ya Kılıçdaroğlu, 'Parlamento feshediliyor.' Bir defa Parlamentonun feshi diye bir şey söz konusu değil. Parlamento güçlendiriliyor, denetim yetkisi artıyor. Nasıl güçlendiriliyor? Bugüne kadar Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna, Parlamento bir üye veremiyordu ama şimdi Hakimler Savcılar Kuruluna 13 üyenin 7'sini Parlamento seçecek.Neyle? Beşte üç çoklukla seçecek. 4'ünü Cumhurbaşkanı olarak ben seçeceğim, 2'si de adalet bakanı ve müsteşar. Hani yoktu Parlamento? Bir defa Parlamentonun yetkisi o kadar güçlü ki şu anda ben Cumhurbaşkanı olarak sadece vatana ihanetten Yüce Divana gönderilebiliyorum. Fakat yeni dönemde cumhurbaşkanı kişisel suçlardan dolayı da Yüce Divana gönderilebilecek, başkan yardımcıları, bakanlar aynı şekilde gönderilebilecek. Hani yoktu? ya hayatı yalan ya. Onun için diyorum ki buna, sen yalan makinesisin."



"Yerin dibine gömeriz"



Halk oylamasına 3 gün kaldığını belirterek, alandakilerden kapı kapı dolaşmalarını isteyen Erdoğan, Rabia işareti yaparak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" dedi.



80 milyon olarak tek millet olunduğunu belirten Erdoğan, Türk bayrağının rengini şehitlerin kanından aldığını, hilalin bağımsızlığı, yıldızın ise şehitleri temsil ettiğini söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:



"780 bin kilometrekareyle tek vatan. Kimse buralarda operasyona heveslenmesin, kursaklarında bırakırız. Şu anda işte bıraktığımız gibi. Tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz söz konusu değil. Nedir o, 'Paralel devletmiş, şuymuş, buymuş' hiç. Gömeriz, yerin dibine gömeriz, yok böyle bir şey. Türkiye Cumhuriyeti devleti bizim tek devletimizdir o kadar. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, beraber olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."



Alandakilerle "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini söyleyen Erdoğan, konuşmasını, "16 Nisan inşallah milletimizin, vatanımızın bir miladı olsun" ifadesiyle tamamladı.



Notlar



Miting alanında, "Dadaşlar tüm kalbi ile 'evet' diyor", "Dil söyler, kulak dinler, Reis söyler, dünya dinler", "Dadaş'ın alnı ak, senin yolun hak Reisim" ile üzerinde 15 Temmuz şehidi Abdullah Tayyip Olçok'un fotoğrafı ve "15 yaşında şehit olduysak 18 yaşında vekil de oluruz" ifadesinin bulunduğu pankartlar asıldı.



"Erzurum Buluşması"na Sağlık Bakanı Recep Akdağ, milletvekilleri, Vali Seyfettin Azizoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de hazır bulundu.



(Bitti)