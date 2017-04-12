Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurumlularla Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz kefenimizi giyerek yola çıktık, bizi ölümle yıldıramazsınız. Biz, ölüme inanmış insanlarız, kaza ve kaderin imandan olduğuna inanmış insanlarız, bizi ürkütemeyeceksiniz, bizi bölemeyeceksiniz. Bizi bu yolumuzdan alıkoyamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız. İnşallah 16 Nisan'da 'evet'in önünü kesemeyeceksiniz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Erzurum Buluşması"na katılarak, vatandaşlara hitap etti.



Üniversite kış oyunlarının yapıldığı Erzurum'a olimpiyatların da yakışacağını belirten Erdoğan, "Şimdi ilk etabını yaptık, olimpiyat olunca ufak tefek bazı düzenlemelerle, her şey zaten hazır, ona da gireceğiz. Şöyle Erzincan ve Kars'ı da yanımıza alarak bu organizasyona aday olsak fena mı olur? 2026 için böyle bir hazırlık yapıyoruz." ifadesini kullandı.



Erzurum'un doğunun incisi olduğunu belirten Erdoğan, bu oyunlarla dünyaya mesaj vereceklerini söyledi.



Bölgedeki tüm şehirler gibi Erzurum'un öncelikli sorununun istihdam, yatırım olduğunu bildiklerini dile getiren Erdoğan, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında, Erzurum'a 20 milyar liralık yatırım yapılmasını ve 23 bin yeni istihdamın ortaya çıkarılmasını hedeflediklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için devletin altyapı kuracağını, gerekli teşvikleri sağlayacağını, özel sektörün de burada yatırım yaparak, istihdamı oluşturacağını dile getirdi.



Bunun için istikrar ve güvenin gerekli olduğunun altını çizen Erdoğan, "16 Nisan aynı zamanda nedir? İstikrar ve güvendir. Yatırımcı her şeyden önce buna bakıyor. Eğer istikrar ve güven yoksa siz istediğiniz kadar teşvik verin kimse gelmiyor. Bak Güneydoğu'ya gidiyor mu? Gitmiyor. Neden? Terör. Ondan korkuyor, 'Yatırımı yaparsam acaba ne olur?' diyor. Ama elhamdulillah Erzurum'da böyle bir şey yok. Şimdi daha da güvenli hale geliyoruz." dedi.



Erdoğan, 16 Nisan'da istikrar ve güven ortamının garantisi olacak yeni yönetim sistemine geçerek Erzurum'un ve ülkenin önünde yeni bir dönem açacaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Soruyorum, kimler 'hayır' diyor? Kandil 'hayır' diyor mu? Bölücübaşının bulunduğu İmralı 'hayır' diyor mu? Pensilvanya'daki FETÖ 'hayır' diyor mu? Batı'daki Türkiye düşmanları, bizim düşmanlarımız 'hayır' diyor mu? Terör örgütleri yataklandılar ve orada şimdi onların Türkiye düşmanlarıyla, sosyalistleriyle, komünistleriyle bir araya gelmişler ve bunlar bize karşı kampanya yürütüyorlar. İsviçre'de parlamento önünde dev bir, benim resmimim olduğu pankart, şakağıma silahı dayıyorlar, 'Erdoğan'ı öldürün' diyorlar. Bunlar zavallı, aklını kiraya vermiş olanlar. Biz kefenimizi giyerek yola çıktık, bizi ölümle yıldıramazsınız. Biz, ölüme inanmış insanlarız, kaza ve kaderin imandan olduğuna inanmış insanlarız, bizi ürkütemeyeceksiniz, bizi bölemeyeceksiniz. Bizi bu yolumuzdan alıkoyamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız. İnşallah 16 Nisan'da 'evet'in önünü kesemeyeceksiniz."



"16 Nisan'dan sonra yeni projelere süratle başlayacağız"



Erzurum'un Türkiye'de bir numara olacağını, Batı'ya cevabını en güzel şekliyle vereceğini ifade eden Erdoğan, Erzurum'a geçen 14 yılda yeni okullar, yurtlar, üniversite, spor tesisleri, bölünmüş yollar, havalimanı kazandırdıklarını anımsattı.



Erdoğan, Atatürk Üniversitesine bir de teknik üniversite ilave ettiklerini belirterek, bunun Erzurum'a ne kadar önem verdiklerinin ifadesi olduğunu söyledi. Bin 200 yataklı planlanan şehir hastanesine 300 yatak daha ilave ederek büyüttüklerini anlatan Erdoğan, Karadeniz ile Erzurum arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak Ovit Tüneli'ni yaptıklarını kaydetti.



Kırık ve Dallıkavak tünellerinin bölgenin ticareti için yeni nefes boruları olacağını, Bayburt tarafındaki Kop Tüneli'nin inşasının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, Bingöl tarafına yapılacak Çirişli Tüneli için çalışmaların başladığını söyledi.



Erzurum'un, Londra'dan Pekin'e kesintisiz raylı sistem projesinin, İpek Demiryolu'nun en önemli duraklarından biri olacağını belirten Erdoğan, Ankara-Sivas-Erzincan hattını, Erzurum üzerinden Kars'a bağlayacak hattın proje ihalesine yakında çıkılacağını dile getirdi.



Doğu Anadolu Gelişim Projesi'ni 28 katrilyon liralık bir yatırımla 2019'a kadar tamamlamayı planladıklarını dile getiren Erdoğan, kente çok hizmet yapıldığını söyledi.



Erdoğan, "Biz, 16 Nisan'dan sonra hemen inşallah yeni projelere, yatırımlara ve bunların hazırlık safhasına süratle başlayacağız. Türkiye ile Erzurum'u da 2023 hedeflerimize ulaştırmak için çok çalışmamız lazım. İbrahim Hakkı Hazretlerinin, Alvarlı Efe Hazretlerinin torunlarına bu yakışır." diye konuştu.



"Kemal hep yalan söylüyor, beni yormuyor"



Türkiye'de bir ana muhalefet boşluğu olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Şimdi diyeceksiniz ki 'Kılıçdaroğlu var ya'. Dadaşlar size cevabını bir Dadaş fıkrasıyla vereyim. Dadaşa sormuşlar, 'Kamil'i mi seversin, Kemal'i mi seversin'. Dadaş hemen cevap vermiş, demiş ki 'Kemal'i severim'. 'Niye' demişler. Dadaşın cevabı çok manidar. 'Kamil bir yalan söylüyor, bir doğru. Kemal hep yalan söylüyor, beni yormuyor' demiş. Kılıçdaroğlu da hep yalan söylediği için artık kimseyi yormuyor. Ama bu durum ülkemizde bir boşluk da ortaya çıkarıyor."



(Sürecek)