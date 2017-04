Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurumlularla Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tendürek'te inlerine girdik, Gabar'da inlerine girdik, Cudi'de inlerine girdik, Besler Dereler'de inlerine girdik. Şu anda 20 ayda 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Durmak yok, yola devam. Bu ülkenin huzurunu kaçıranlara, bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozanlara, bu ümmeti parçalamaya çalışanlara tarihi bir ders veriyoruz, vermeye devam edeceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Erzurum Buluşması"na katılarak, vatandaşlara hitap etti.



İki yıllık bir aranın ardından tekrar Erzurumlularla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, "Sizlerle gurur duyuyorum, sizleri Allah için çok seviyorum." diye konuştu.



"Huma kuşu yükseklerden seslenir, yar koynunda bir çift suna beslenir/sen ağlama kirpiklerin ıslanır, ben ağlim ki belki gönül uslanır/ sen bağ ol ki ben bahçende gül olam, layık mıdır yanim yanim kül olim/ sen bey ol ki ben kapında kul olim, koy desinler bu da bunun kuludur." şeklindeki Erzurum türküsünün sözlerini okuyan Erdoğan, "Tabii buradaki kul, hizmetkar anlamındadır çünkü biz de kula kulluk yok, bunu da böyle bilelim. Biz sadece Rabbimize kulluk ederiz. İşte biz de milletimize bugüne kadar efendi olmadık hep hizmetkar olduk ve bu yola böyle koyulduk. Erzurum'a hizmetkar olduk, hizmetkar olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, Erzurum'un, kendisine olan muhabbetlerini ve hizmetlerini iyi bildiğini vurgulayarak, "Erzurum, bizim ne kendisi için ne ülkemiz için en küçük bir yanlış yapmayacağımızı gayet iyi bilir. Bunun için Erzurum inşallah 16 Nisan'da ben inanıyorum sandıkları patlatacak, buna inanıyorum. 'Evet'le fark atacak. 16 Nisan'da büyük Türkiye için 'evet' mi? 16 Nisan'da güçlü Türkiye için 'evet' mi? 16 Nisan'da müreffeh Türkiye için 'evet' mi? 16 Nisan'da istikrarlı Türkiye için 'evet' mi?" dedi.



Vatandaşlara, 16 Nisan'a çok az bir süre kaldığını anımsatarak, "Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dolaşacağız, kale içeriden fetih olunur onun için hanım kardeşlerimin görevi çok ağır. Sadece Erzurum değil, dışarıdaki Erzurumluları da arayacağız, onlara da anlatacağız." şeklinde konuştu.



Erdoğan, Erzurum'un sıradan bir vilayet olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Erzurum, 'Kilidi Mülki İslam'ın' sıradan bir il değil burası, Erzurum, doğunun sınır taşı. 'Dadaş çelik bir yaydır, onu germeye gelmez, çağlayan bir sel olur, dağlara da baş eğmez.' Dağlara baş eğmeyen Dadaş, meydanı bunlara dar etmeye hazır mı? Ağızlarından salyalar akıtarak Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlere bir kez daha derslerini vermeye hazır mı? 7 Haziran seçimlerinden sonra yaşananları unutmadık değil mi? İçeride ve dışarıda ne kadar ihanet odağı varsa hepsi birden ülkemizin üzerine nasıl çullandığını gördünüz değil mi? 'Türkiye yeniden koalisyonlu günlere dönüyor.' diyerek, 'Artık istediğimiz gibi at koştururuz.' diyerek hemen efelenmeye başlayanları hatırlıyorsunuz değil mi? Terör örgütlerini destekleyerek, şımartarak, silahlandırarak, üzerimize salanlar, bu cesareti 7 Haziran'da çıkan sonuçtan alıyorlardı. Türkiye ne zaman ki yeniden istikrarı garantiye aldı işte o zaman bu terör örgütlerinin başını ne yaptı? Ezdi.



16 Nisan terörün inşallah bu ülkede kilidinin kırıldığı bir gün olacaktır. Şu anda Tendürek'te inlerine girdik, Gabar'da inlerine girdik, Cudi'de inlerine girdik, Besler Dereler'nde inlerine girdik. Şu anda 20 ayda 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Durmak yok, yola devam. Bu ülkenin huzurunu kaçıranlara, bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozanlara, bu ümmeti parçalamaya çalışanlara tarihi bir ders veriyoruz, vermeye devam edeceğiz."



Milletin terörle mücadelede olduğu gibi 15 Temmuz darbe girişiminde de istiklalinin ve istikbalinin yanında durduğunu ifade eden Erdoğan, meydandaki coşkuya dikkati çekti.



Havalimanından şehir merkezine gelirken de yol kenarlarının vatandaşlarla dolu olduğunu aktaran Erdoğan, İstasyon Meydanı'nın artık Erzurum'a yetmediğini, daha büyük bir meydana ihtiyaç olduğunu söyledi.



Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den, Erzurum'a 250 bin kişiyi alabilecek bir meydan yapılmasının sözünü alan Erdoğan, "Erzurumlu kardeşlerimiz tarih boyunca her zaman olduğu gibi bu süreçte de mücadelenin en ön safındaydı. Terörle mücadelede son 2 yılda Erzurum'un asker ve polis olarak 25 şehidi var. 15 Temmuz'da darbe girişiminde de Ankara'da 5 Erzurumlu polis ve sivil kardeşim şehadet mertebesine ulaştı." ifadelerini kullandı.



Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilere şifa dileyen Erdoğan, şehitlerin ruhları için fatiha okudu.



"Erzurumlunun gözü pek, yüreği yufkadır yufka"



Söz konusu vatan, millet, bayrak, ezan olduğunda Dadaş'ın gözünü kırpmadan öne atıldığına işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:



"Meşhur Erzurum ağıdında 'Mızıka çalındı düğün mü sandın, al beyaz bayrağı gelin mi sandın, Yemen'e giden gelir mi sandın, dön gel ağam dön gel dayanamıyram, uyku gaflet basmış uyanamıyram, ağam öldüğüne inanamıyram.' diyor. Erzurum, gelemeyeceğini bilse bile istiklal ve istikbal mücadelesine katılmaktan geri durmaz. Rabbim sizlerden razı olsun. 16 Nisan'da, Erzurum terör örgütlerinin başına bir yumruk daha indirmek için 'evet' diyor mu? 16 Nisan'da, Erzurum şehit ve gazilerinin hatırasını bir mühür gibi kazımak için evet diyor mu? 16 Nisan'da, Erzurum bu ülkeye, millete kem gözle bakan herkesin yüreğine korku salmak için 'evet' diyor mu? Kardeşlerim Erzurum bugün gerçekten bir başka. Erzurum, ülkesinin düşmanlarına karşı ne kadar şedid ise kendi milletine, devletine karşı da o kadar müşfiktir. Erzurumlunun gözü pek, yüreği yufkadır yufka. Sevdiklerine kıyamaz, tam tersine sevdikleri için yapamayacağı fedakarlık yoktur. 'Dün gece yar hanesinde yastığım bir taş idi, altım çamur, üstüm yağmur, yine göynüm hoş idi.' İşte Erzurum, Erzurumlu bu. Sevdikleriyle beraberse yastığı taş da olsa, altı çamur, üstü yağmur da olsa Erzurumlunun gönlü hoştur."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz 14 yılda Erzurum'a 20 katrilyon liranın üzerinde hizmet verildiğini, Erzurum'un doğunun incisi olacağını, buna layık olduğunu söyledi.



"Göreve geldiğimizde 6 vilayette doğalgaz vardı"



Erdoğan, Erzurum'un soğuğuyla bilindiğini, doğalgazın hem ısınma hem de günlük kullanımdaki öneminin de ortada olduğunu belirtti.



Oltu, Pasinler ve Horasan ilçelerine bu yıl içinde, Karaçoban, Narman, Tortum ilçelerine önümüzdeki yıl, İspir'e de en geç bir sonraki yıl doğalgaz verileceğinin müjdesini veren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bundan tabii birinci derecede hanım kardeşlerim mutlu olacak. Çünkü şu anda evini bir soba ile ısıtamıyor. O kömür, onun çilesini, ah ah anam da çekti, siz de çekiyorsunuz. Apartmanın en altına in, oradan yukarı katlara kömür taşı. Onun bütün pisliğini temizle. Zaman gelir maalesef acılar. Şimdi doğalgaz bağlanınca banyo, mutfak, tüm odalar sımsıcak. Evler inşallah pırıl pırıl, huzurlu olacak. Benin Dadaşım buna layık ya. Tüm Erzurumlular buna layık. 81 vilayette 80 milyon bu doğalgazı kendi evinde bulacak. Nereden aldık, nereye geldik. Göreve geldiğimizde 6 vilayette doğalgaz vardı. Şimdi 81 vilayetin birinci derecede merkezlerine girildi, ilçelere doğru yayılıyoruz. Bu ilçelerdeki vatandaşlarımıza hayırlı olsun."



(Sürecek)