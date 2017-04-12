Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Coşkuyla Karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da coşkuyla karşılandı -Kalabalık arasında bir cirit atı ise devrildiERZURUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da 35 kişilik cirit ekibi ve yüzlerce vatandaş tarafından coşkuyla karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da coşkuyla karşılandı
-Kalabalık arasında bir cirit atı ise devrildi
ERZURUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da 35 kişilik cirit ekibi ve yüzlerce vatandaş tarafından coşkuyla karşılandı.
Erzurum Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle miting alanına geçerken yola cirit ekipleri tarafından kesildi. 35 kişilik atlı cirit ekibi ve yüzlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Bu sırada yoğun izdiham yaşandı. Kalabalık arasında bir cirit atı ise devrildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan miting alanına geçti.
(AA-AA)