Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da Ayrıldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yakutiye Gençlik Merkezi üyeleri ile sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yakutiye Gençlik Merkezi üyeleri ile fotoğraf çektirmesi Uçak görüntüsü ERZURUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yakutiye Gençlik Merkezi üyeleri ile sohbet etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yakutiye Gençlik Merkezi üyeleri ile fotoğraf çektirmesi
Uçak görüntüsü ERZURUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Valiliğini ziyaret ettikten sonra kentten ayrılmadan önce yol güzergahında kendisini bekleyen Yakutiye Gençlik Merkezi üyeleri ile sohbet edip fotoğraf çektirdi.