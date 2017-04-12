Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da Ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yakutiye Gençlik Merkezi üyeleri ile sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yakutiye Gençlik Merkezi üyeleri ile fotoğraf çektirmesi

Uçak görüntüsü ERZURUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Valiliğini ziyaret ettikten sonra kentten ayrılmadan önce yol güzergahında kendisini bekleyen Yakutiye Gençlik Merkezi üyeleri ile sohbet edip fotoğraf çektirdi.