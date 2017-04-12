Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Valiliğini ziyaret etti.



Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Erzurum Buluşması"nda halka hitap ettikten sonra Cumhurbaşkanlığına ait otobüsle Erzurum Valiliğine geldi.



Valiliğe gelişinde valilik binası dışındaki gençlerin "Cumhurbaşkanımız, kalbimiz seninle" seslenmeleri üzerine Erdoğan, gençleri Rabia işaretiyle selamladı.



Polis tören mangası ve Erzurum Spor Lisesi Geleneksel Okçuluk Kulübü Sporcuları tarafından valilik girişinde karşılanan Erdoğan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.



Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Vali Seyfettin Azizoğlu'ndan kentle ilgili brifing aldı.



Erdoğan'ın ziyareti, basına kapalı gerçekleşti.



Çıkışta vatandaşları selamlayan Erdoğan, otobüsle valilikten ayrıldı.