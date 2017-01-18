Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu'nu Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.

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