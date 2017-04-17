Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın Mezarını Ziyaret Etti
(yeni görüntüyle) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ERBAKAN'IN MEZARINI ZİYARET ETTİHaber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti.
(yeni görüntüyle) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ERBAKAN'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes'in mezarını ziyaret ettikten sonra Merkezefendi'de bulunan Erbakan'ın kabrine geldi.
Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da eşlik etti.