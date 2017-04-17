Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın Mezarını Ziyaret Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın Mezarını Ziyaret Etti

CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes'in mezarını ziyaret ettikten sonra  Merkezefendi'de bulunan Erbakan'ın kabrine geldi.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da eşlik etti.

- İstanbul

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