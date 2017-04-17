Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın Mezarını Ziyaret Etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes'in mezarını ziyaret ettikten sonra Merkezefendi'de bulunan Erbakan'ın kabrine geldi.
Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da eşlik etti.
- İstanbul