Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan'ın Mezarını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN ERBAKAN'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ (aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN ERBAKAN'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ (aktüel görüntü)

(Tür: İstanbul)

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