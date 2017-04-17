Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın Kabrini Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes ve eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın kabirlerini ziyaretinin ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Merkezefendi'de bulunan Erbakan'ın kabrine geldi.
Erdoğan, aracından indiği sırada vatandaşlar "Başkanım" diyerek sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.
Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de eşlik etti.
Burada dualar okundu. Ziyaretin ardından Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet ederken çocuklara da hediyeler verdi.