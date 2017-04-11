Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En Önemli Merkez Şu Anda Deaş İçin Neresi? Rakka. Artık Münbiç'te de O...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En önemli merkez şu anda DEAŞ için neresi? Rakka. Artık Münbiç'te de o kadar güçlü değiller. Sayısal olarak en güçlü oldukları yer Rakka. İnşallah Amerika ile Putin ve diğer koalisyon güçleriyle birliktelik sağlar Rakka'ya bir operasyon yapılırsa bunda da biz yer alırız dedik ama bir şartımız var. Nedir? PYD ve YPG, bu işin içinde olmayacak. Niye? Bunlar terör örgütü. Biz bir terör örgütünün, diğer bir terör örgütünü yok etmesi olayını, bir defa tanım olarak, strateji olarak yanlış buluyoruz. Çünkü teröristin iyisi kötüsü olmaz. Teröristlerin hepsi kötüdür. Buna böyle bakacağız."