Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer Tabuları Yıkmazsak Bunun Bedelini Ağır Öderiz. Tayyip Erdoğan Bir Tabu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer tabuları yıkmazsak bunun bedelini ağır öderiz. Tayyip Erdoğan bir tabu değildir" -"Yeni anayasa meydanlarda verilen sözdü" -"Bu sitemle tek adamlık diye bir şey gelmiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer tabuları yıkmazsak bunun bedelini ağır öderiz. Tayyip Erdoğan bir tabu değildir"
-"Yeni anayasa meydanlarda verilen sözdü"
-"Bu sitemle tek adamlık diye bir şey gelmiyor. Cumhurbaşkanının fesih yetkisi yok"
İSTANBUL (İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber televizyonu ile birlikte TGRT EU, TGRT Belgesel televizyonları ve TGRT FM ile İhlas Haber Ajansının hizmet sunduğu yurt içi ve yurt dışındaki 120 TV kanalında yayınlanan "Referanduma Doğru Özel" programında İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber televizyonu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularına cevap verdi.