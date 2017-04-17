Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün Akşam Bir İşaret Fişeği Atıldı Mart 2019'a ve Kasım 2019'a. Zaferler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün akşam bir işaret fişeği atıldı Mart 2019'a ve Kasım 2019'a. Zaferler bizi sarhoş etmeyecek"

-"Bundan sonra çok daha gayretli, çok daha hızlı olarak 2019 Kasım'ına yürüyeceğiz. Şunu söyleyeyim, yapacağımız çok işimiz var. Hepimiz bunun farkındayız"

-"Dışarıdan Haçlı zihniyeti bize saldırdı, içeriden uşaklarıyla saldırdılar. Fakat biz durduk, biz sadece Mevlamızın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz"

-"İnsanımıza yönelik olan yatırımlarda özellikle eğitim işin başını çekiyor, ahlak ve maneviyat işin başını çekiyor"

-"Yaradılanı yaradandan ötürü sevdiğimize göre bazı yerlerdeki ayrılık niye? Ama elhümdüllillah gece Doğu ve Güneydoğu'yu inceledim. Devran değişti. Şimdi daha iyi olacak"



ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kendi karşılayan vatandaşlara hitap etti.