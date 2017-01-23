Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyoruz Ki Gelin Tüm Dünya Birleşelim ve Dünya 5'ten Büyüktür Diyelim -...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyoruz Ki Gelin Tüm Dünya Birleşelim ve Dünya 5'ten Büyüktür Diyelim -...


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