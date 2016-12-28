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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Din Işleri Yüksek Kurulu Heyetiyle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Din Işleri Yüksek Kurulu Heyetiyle Görüştü

Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu heyetiyle görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu istişare heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Din Işleri Yüksek Kurulu Heyetiyle Görüştü

Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu heyetiyle görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu istişare heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

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