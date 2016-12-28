Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu heyetiyle görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu istişare heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Din Işleri Yüksek Kurulu Heyetiyle Görüştü
Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu heyetiyle görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu istişare heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu heyetiyle görüştü
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