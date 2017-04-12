Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dikkat ediniz, bölücü terör örgütünün 1984 yılından beri hunharca katlettiği insanların çoğunluğunu, benim Kürt kardeşlerim oluşturuyor. Şimdi diyorum ki işte bu pazar aynı zamanda benim Kürt kardeşlerimin de bir sınavıdır, imtihanıdır. Artık kimse 'Bizi tehdit ediyorlar, korkutuyorlar.' diyemez. Türk Silahlı Kuvvetleri, polisimiz, güvenlik korucularımız, hepsi güneydoğuda, doğuda, bunların tehdit ettiği yerlerde onların sırtındadır. Bak, 20 ayda 10 bin 500 terörist etkisiz hale getirilmiştir."