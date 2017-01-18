Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletin İşlerliğinde Bir Patinaj Var. Bu Patinajın Ortadan Kaldırılması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletin işlerliğinde bir patinaj var. Bu patinajın ortadan kaldırılması gerekiyor. Çift başlılık işte bunu getiriyor. Muhalefet partilerimizden Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu gerçeği görmesi sayesinde Anayasa'da yeni sisteme uygun değişikliklerin yapılabilme yolu açılmıştır. Ben milletim adına Milliyetçi Hareket Partisi liderine ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum."