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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Detaylar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Açılış töreni Mehter takımı ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa temasları kapsamında Rabia Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Detaylar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Açılış töreni
Mehter takımı ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa temasları kapsamında Rabia Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

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