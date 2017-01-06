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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Açılış töreni
Mehter takımı ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa temasları kapsamında Rabia Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Detaylar
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Açılış töreni Mehter takımı ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa temasları kapsamında Rabia Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
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