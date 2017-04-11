Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilerle Anlaşmış Olduğunu Bilsem Kılıçdaroğlu'nu Davet Etmezdim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "7 Ağustos'ta biz Yenikapı buluşması yapıyoruz. 'Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve Sayın Bahçeli'yi davet edin beraber buluşalım' diyorum. Havalimanında darbecilerle iletişim kurduğunu bilseydim davet etmezdim" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM ve TRT FM radyoların ortak yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi 23.15-23.30 saatleri aralarında Atatürk Havalimanı'nda olduğunu, kendisinin de o sıralarda Marmaris'te bulunduğunu söyledi. Saat 03.00-03.30 sularında havalimanına geldiğini kaydeden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun VİP'de olduğunu dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Haber gelseydi ben havalimanından ayrılmaz, orada beklerdim" ve "Darbe olsa tankın üzerine çıkarım" ifadelerini değerlendiren Erdoğan, "Çok ilginçtir, VİP'te beyefendi. NTV'deki programda, 'Eğer bizi haberdar etseydiler, ben beklerdim' diyor. Fakat çok daha ilginci, şimdi yeni düştü bunlar, VİP'teki bütün kameralara takıldı, o kameralarda tankların yanına Kılıçdaroğlu'nu alan araba geliyor ışıldaklarıyla falan özel, tanklardaki ve onların yanındakilerle görüşmeler yapıyor. Ondan sonra onlar, çıkıp Bakırköy Belediye Başkanlığına geliyor" şeklinde konuştu.



"Demek ki danışıklı dövüş"



Kılıçdaroğlu'nun darbecilerle temasının söz konusu olduğunu belirten Erdoğan, "Işıldakları olan araçlarla geliyorlar, tankların etrafında, iki tanktan bahsediyorlar, onlarla orada görüşmeyi yapıyor ve o görüşmeden sonra oradan ayrılıyor. Demek ki danışıklı dövüş. Öbür tarafta, bizim Safiye bacımızı bu alçaklar, namussuzlar, tankların yanına geldiği zaman elinden tutuyorlar, telefonunu alıyorlar, savuruyorlar, kendisini itiyorlar, kakıyorlar, taciz ediyorlar, bu tür şeyleri yapıyorlar ama Kılıçdaroğlu beyefendiye anlaşmış olarak, 'Hadi sen gidebilirsin' diyip ona yol veriyorlar. Vatandaşlar öbür tarafta Devlet Konukevi'nin olduğu yerde, orada on binlerce insan var. Niye oraya gitmiyorsun? 'Beni çağırsaydı giderdim.' diyor, bırak yalanı, hayatın yalan. Sen oradan Bakırköy'e gidiyorsun" ifadelerini kullandı.



"Darbecilerle anlaşmış olduğunu bilsem davet etmezdim"



Kılıçdaroğlu'nun "Kontrollü darbe" iddialarını değerlendiren Erdoğan, "Kontrollü darbe ifadesi, kontrollü bir danışıklı dövüşü kimlerle yaptığının en güzel ifadesi. Çünkü bu koltuk, kontrollü bir koltuktur, oturduğu koltuk. Bu oturduğu kontrollü koltukta, oraya kasetle geldi, kasetle de gidicidir, kalıcı değil. Ama dürüst değil bu adam. O akşam oradan kaçıyor gidiyor. 7 Ağustos'ta biz Yenikapı buluşması yapıyoruz. Ben özel kalemime talimat veriyorum, diyorum ki 'Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve Sayın Bahçeli'yi davet edin beraber buluşalım. Havalimanında darbecilerle iletişim kurduğunu bilseydim davet etmezdim. Darbecilerle anlaşmış olan birini nasıl davet ederim? O gece orada durmadan bastırıp Bakırköy'e giden birisini nasıl davet ederim? Nitekim biz davet ediyoruz, kendisi olumsuz cevap veriyor. Fakat daha sonra öyle zannediyorum ki birçok baskılar oldu, bu baskılar neticesinde son anda bize cevap geliyor ve Yenikapı'ya geliyor. Biraz geçtikten sonra 'Ben Yenikapı buluşmasını kabul etmiyorum' mealinde bir şeyler söyledi" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye'de ne olacaktı" şeklinde yöneltilen soruya, şu cevabı verdi:



"Bu tabii Allah göstermesin Türkiye'yi içeride çok ciddi bir kan gövdeyi götürecek hale götürürdü. Böyle bir şeye tabii asla tahammül etmek mümkün değil. Bunu düşünmek dahi istemiyoruz. Ama o gece milletimizin feraseti her şeyi kurtarmıştır. Çağrıya milletimizin verdiği cevap, o ferasetin bir göstergesidir. Kılıçdaroğlu gibi muhalefet olursa, gelirler sizinle radyo söyleşisinde, 'Tankın karşısında darbe olursa duracağım' diyen insan. Şimdi size bunu söyledi ama bak A Haber'de nasıl yakalandı?"



Seçim barajının kaldırılması



Erdoğan, seçim barajının kalkıp kalkmayacağına dair sorulan soruya, mevcut yapı içerisinde seçim barajının kaldırılmasını doğru bulmadığını, istikrar için barajın olması gerektiği yönünde cevap verdi.



"Lider ülke için, güçlü Türkiye için evet"



16 Nisan'da insanların neden "evet" oyu vermesi gerektiğine değinen Erdoğan, şöyle konuştu:



"Lider ülke için, güçlü Türkiye için 'evet.' Büyük Türkiye, refah, müreffeh bir Türkiye için 'evet.' Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için 'evet.' Tek millet için 'evet' diyoruz neden? Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si, biz hep birlikte tek milletiz. Biz yaradılanı, Yaradan'dan ötürü sevdik. 80 milyon tek millet, tek bayrak diyoruz. Niye? Bayrağımızın rengi şehidimizin kanı. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehidimizin ta kendisi. Bu vatanı böldürmeyiz. Bölmek isteyenler, bedelini ödüyor. Güneydoğu Anadolu, bakın ne hale geliyor? Açtıkları çukurda boğuluyorlar. Hendeklerde boğuluyorlar." - ANKARA