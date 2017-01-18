Erdoğan'dan 'İtirafçı' Uyarısı: İçeride Çok İyi Tanıdıklarım Var, Doğru Konuşmuyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Derneği üyelerini kabulünde konuştu. Erdoğan, FETÖ itirafçılarıyla ilgili yargıya uyarılarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ soruşturmalarındaki bazı 'itirafçılar' ile başbakanlığı döneminde görüştüğünü, açıklamaların doğru olmadığını söyledi. FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunanlardan bazılarının "itirafçı namıyla aldatmacayı oynadıklarını" belirten Erdoğan, "En tehlikeli olan da bu. Bunların bir kısmıyla benim zamanında başa baş görüşmelerim olmuştur, Başbakanlığım zamanında. Şimdi itirafçı olarak söyledikleriyle Başbakan olduğum zaman bana söylediklerine baktığım zaman tamamen aykırı ifadeler." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Ülkemize milletimize şahsıma kurulan tuzakları oyunları fark etmekte zaman zaman geç kaldığımızı görüyorum. Yargıda yaşanan sıkıntılar da bunlarına arasındadır. Bu sıkıntılar tek taraflı ve sadece bir dönemle sınırlı değildir. Yargıyı milletin değil belli örgütün emrine sokmak isteyenler varken yargı üzerinden siyasi kurumları alt etmeye çalışan vesayetçi bir anlayış söz konusuydu. Başbakanlığımın ilk dönemlerinde sergiledikleri nobranlıkları unutmam mümkün değildir.

"ÖYLE YÖNTEMLERLE KARŞIMIZA ÇIKTILAR Kİ UTANDIM"

''367 garabeti dahil öyle yöntemlerle karşımıza çıktılar ki ben utandım. FETÖ örgütü özel önem verdiği yargının içine sızmaya başladı. Kısa sürede bu sızma harekatı yapılmadı. Biz hayatımızın hiçbir döneminde insanları peşin hükümle değerlendirmedik. Hiç kimseye ve hiçbir gruba ne yargıyı ne de başka bir grubu peşinen asla teslim etmiş değiliz. Fakat bu örgütün zihin dünyası ve organizasyon yapısı her türlü iyi niyeti istismara açık olduğu için pek çok yerde güç temerküzüne girdiğini gördük. Suçluyla suçsuzu aynı çuvala dolduran böyle bir anlayışın adalet tesis etmesi mümkün değildir. O dönemde açılan davaların neredeyse tamamı sonuçsuz kalmıştır.''

"17-25 ARALIK DARBEDİR"

''Yargının bağımsızlığına halel getirmemek için meseleye keskin bir şekilde müdahale etmedik. 17-25 Aralık operasyonunu birileri benim şahsi meselem olarak göstermek istedi. Oysaki yargıya hakim olmak isteyen bu örgütün kedini inkar edilemez şekilde ortaya çıkarmasıydı. Meşru hükümeti devirerek yönetime el koymaya çalışmanın anlamım darbedir. 17-25 Aralık da bir darbe girişimidir. Hükümet ve siyasi kadrolar olarak gösterdiğimiz sağlam duruş ve milletimizin güçlü desteği sayesinde bu darbe girişimini boşa çıkarttık. 17-25 Aralık'ta başaramadıklarını 15 Temmuz'da TSK içindeki yandaşları ile gerçekleştirmeye çalıştılar. Hala o Pensilvanya'daki zat utanmadan sıkılmadan bütün bunlar senaryo diyor. Biz neyin senaryo olduğunu biliyoruz. Gelecek yakındır ve gelecek bunu çok açık ortaya koyacaktır. Çünkü ben ilahi adaletin tecellisinden zerre kadar şüphe etmiyorum. Bu adalet tecelli edecek. Batıda bazıları size pas vermiyor olabilir görüşmüyor olabilir. Hiç umursamayın. Kusura bakmayın biraz ağır olacak ama it ürür kervan yürür. Yargıda birlik derneği iyi ki kuruldu. Meydanı boş bırakırsanız birileri o meydanı doldurur. ''

"İTİRAFÇI DİYE ORTAYA ÇIKAP ALDATMACAYI OYNUYORLAR"

'Şu anda içeride olanlardan çok iyi tanıdıklarım var. İtirafçı namıyla ortaya çıkıyorlar. Fakat bunlar doğru konuşmuyor. Bakın bunu açık söylüyorum. İtirafçı diyerek ortaya çıkarken bunlar, gayet iyi aldatmacayı oynuyorlar. En tehlikeli olan da bu. Çünkü bunların bir kısmıyla benim zamanında başa baş görüşmelerim olmuştur, Başbakanlığım zamanında. Şimdi itirafçı olarak söyledikleriyle Başbakan olduğum zaman bana söylediklerine baktığım zaman tamamen aykırı ifadeler. Bu oyuna asla gelmemek gerekiyor.""