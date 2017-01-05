Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert İzmir Açıklaması: Teröre Asla Geçit Vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen hain terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan, ' 'İzmir'deki terör saldırısını kınıyor; büyük bir faciayı önleyen şehit polisimize ve hayatını kaybeden katibimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörün milletimizi korkutma, devleti yıldırma ve toplumu kutuplaştırma girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz.Bu hain saldırılar, güvenlik güçlerimizin kararlılığını, miletimizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmektedir.'' ifadelerini kullandı.