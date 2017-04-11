Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'ya Doğalgaz ve Hızlı Tren Müjdesi
Ara
BİST 91.319 %0,09
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,21 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'ya Doğalgaz ve Hızlı Tren Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da halka hitap etti. Şanlıurfa'ya birçok müjde veren Erdoğan, "İki ilçeye doğalgaz veriyoruz. Hızlı tren inşaatına başlayacağız, GAP'ı bitireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'ya Doğalgaz ve Hızlı Tren Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Meydanı'nda düzenlenen "Şanlıurfa Buluşması"nda halka hitap etti. Müjdeleri art arda sıralayan Erdoğan, "İki ilçeye doğalgaz veriyoruz. Hızlı tren inşaatına başlayacağız, GAP'ı bitireceğiz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"ŞEHİR HASTANEMİZ 2019 YILININ SONUNDA BİTİRİLİYOR"

"İstikbalimize ve istiklalimize sahip çıkarken bir yandan da kalkınmanın, gelişmenin, büyümenin mücadelesini veriyoruz. Ülkemize son 14 yıldır kazandırdıklarımızın en yakın şahidi Şanlıurfa'dır. Sadece Urfa'ya yaptığımız yatırımların toplam bedeli 34 katrilyon liradır. 14 bine yakın derslik, 71 adet sağlık tesisi, 13 bin 500 konut. Şehir hastanemizin inşasında bazı sıkıntılar oldu. İnşallah 2019 sonunda şehir hastanemizi bitiriyoruz."

"HIZLI TREN VE GAP BİTECEK"

"Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde önümüzdeki yıl doğalgaz verilmeye başlanıyor. Hızlı trenle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ardından inşaatına başlıyoruz. Şanlıurfa deyince GAP'ı konuşmamak mümkün mü? Türkiye'nin en iddialı kalkınma projesi olan Güney Anadolu Projesi'ni hızlandırdık. 1 milyon 800 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Dünyanın sayılı tünellerinden biriyle asırlık hayali olan suya kavuştu mu? Kim yaptı bunu? Kimse uğramazdı buralara. Bu topraklar kupkuruydu, çatlaktı. Şimdi suyu buldu canlandı. Sadece bu projeyle 950 bin dekar arazinin sulanabilmesini sağlıyoruz. 2019 yılına kadar GAP'ı tüm unsurlarıyla tamamlamayı hedefliyoruz."

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Güneydoğu Anadolu Projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip, Hızlı Tren, Viranşehir, Şanlıurfa