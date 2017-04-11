Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'ya Doğalgaz ve Hızlı Tren Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Meydanı'nda düzenlenen "Şanlıurfa Buluşması"nda halka hitap etti. Müjdeleri art arda sıralayan Erdoğan, "İki ilçeye doğalgaz veriyoruz. Hızlı tren inşaatına başlayacağız, GAP'ı bitireceğiz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"ŞEHİR HASTANEMİZ 2019 YILININ SONUNDA BİTİRİLİYOR"

"İstikbalimize ve istiklalimize sahip çıkarken bir yandan da kalkınmanın, gelişmenin, büyümenin mücadelesini veriyoruz. Ülkemize son 14 yıldır kazandırdıklarımızın en yakın şahidi Şanlıurfa'dır. Sadece Urfa'ya yaptığımız yatırımların toplam bedeli 34 katrilyon liradır. 14 bine yakın derslik, 71 adet sağlık tesisi, 13 bin 500 konut. Şehir hastanemizin inşasında bazı sıkıntılar oldu. İnşallah 2019 sonunda şehir hastanemizi bitiriyoruz."

"HIZLI TREN VE GAP BİTECEK"

"Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde önümüzdeki yıl doğalgaz verilmeye başlanıyor. Hızlı trenle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ardından inşaatına başlıyoruz. Şanlıurfa deyince GAP'ı konuşmamak mümkün mü? Türkiye'nin en iddialı kalkınma projesi olan Güney Anadolu Projesi'ni hızlandırdık. 1 milyon 800 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Dünyanın sayılı tünellerinden biriyle asırlık hayali olan suya kavuştu mu? Kim yaptı bunu? Kimse uğramazdı buralara. Bu topraklar kupkuruydu, çatlaktı. Şimdi suyu buldu canlandı. Sadece bu projeyle 950 bin dekar arazinin sulanabilmesini sağlıyoruz. 2019 yılına kadar GAP'ı tüm unsurlarıyla tamamlamayı hedefliyoruz."