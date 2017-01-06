Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa Valiliği'ne Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'yı ziyaret etti. Erdoğan, Valilikte tören mangası ile karşılandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Şanlıurfa'da açılış sonrası Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile birlikte Şanlıurfa Valiliğine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ve tören mangası tarafından karşılandı.



Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Vali Güngör Azim Tuna ile birlikte makam odasına geçti. - ŞANLIURFA