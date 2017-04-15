Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şampiyon Voleybol Takımına Tebrik Telgrafı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı'nın, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda şampiyon olması dolayısıyla, kulüp başkanı Recep Altepe'ye tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şampiyon Voleybol Takımına Tebrik Telgrafı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı'nın, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda şampiyon olması dolayısıyla, kulüp başkanı Recep Altepe'ye tebrik telgrafı gönderdi. - İstanbul

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