Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şampiyon Voleybol Takımına Tebrik Telgrafı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı'nın, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda şampiyon olması dolayısıyla, kulüp başkanı Recep Altepe'ye tebrik telgrafı gönderdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı'nın, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda şampiyon olması dolayısıyla, kulüp başkanı Recep Altepe'ye tebrik telgrafı gönderdi. - İstanbul