Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şampiyon Voleybol Takımına Tebrik Telgrafı
İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı'nın, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda şampiyon olması dolayısıyla, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Recep Altepe'ye tebrik telgrafı gönderdi.
İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı'nın, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda şampiyon olması dolayısıyla, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Recep Altepe'ye tebrik telgrafı gönderdi.