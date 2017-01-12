Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şahin'e Geçmiş Olsun Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada burnu kırılan ve ameliyat edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'i evinde ziyaret etti.



Şahin'e geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşık bir saat süren ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da eşlik etti.