Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Referandum Açıklaması

Mehmet İlkay ÖZER - Hakime TORUN / İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarına ilişkin konuşmasında, "Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir kez daha çok çok müstesna farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş hür iradesiyle anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir. Resmi olmayan sonuçlar yaklaşık 25 milyon evet oyu ile ve 1 milyon 300 bin fark ile anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir" dedi.



Erdoğan, "Resmi olmayan sonuçlar yaklaşık 25 milyon evet oyu ile ve 1 milyon 300 bin fark ile anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir. Oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her ferdine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye demokrasisine, milletin tercihlerine sandığına sahip çıktığı sürece önümüze çıkan her türlü sorunu Allah'ın izniyle aşacak güçte ve kabiliyettedir. Bunun son örneğini 15 Temmuz darbe girişiminde açıkça gördük. 16 Nisan halk oylaması milletimizin geleceğine sahip çıktığını önemli bir göstergesidir" diye konuştu.



Erdoğan açıklamasında, "Bugün Türkiye, 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim dönüşüm kararının verildiği gündür bugün. Her zaman olduğu gibi bu halk oylamasında da mevcudu savunmak kolay değişimi savunmak zor olmuştur. Hamd olsun bu zoru başardık. Miletlimizin teveccühü ile tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz. Anayasa değişikliği sadece 18 maddeden oluşmasına rağmen içeriği itibariyle köklü bir değişim arz etmektedir. Bu mesele ülkemizin gündeminde aslında uzun zamandır konuşuluyor." dedi.



Erdoğan, "2015 yılı başında başkanlık sistemine geçiş konusuna verilen desteğin yüzde 25-30 düzeyinde olduğunu gösteriyordu. Burası çok büyük önem arz ediyor. İşte böyle zor bir süreç sonunda bugün Türkiye 25 milyon 'Evet' oyu ile kararını vermiştir. Halk oylaması boyunca çalışan başbakan Binali Yıldırım'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci'ye, STK ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Doğu ve Güneydoğudaki oyların önemine vurgu yapan Erdoğan, "Verilen tüm oylar önemli. Ancak Doğu ve Güneydoğu'daki oyların ayrıca önemi olduğunu da vurgulamak isterim. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm illerde 10 ila 20 puanlık artışlar olduğunu görüyoruz. İnşallah yeni bir dönemin başlangıcının da müjdecisi olacaktır. Birlikten, kardeşlikten yana oy kullandıkları için teşekkür ediyorum. Gerek halk oylaması sürecinde, gerekse sandık başında tercihini 'evet' yönünde ortaya koyan herkese, şahsıma gösterdikleri güven ve teveccüh için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bu iradenin 'evet' yönünde çıkmış olması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletimiz tarafından kabul gördüğünü ifade etmesi bakımından bizim için ayrıca değerlidir." açıklamasında bulundu.



Erdoğan, "Bugün oyumu kullanırken de ifade ettiğim gibi bu anayasa değişikliği, herhangi bir değişiklik değildir. Bu farklıdır ve bu çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa tamamen TBMM'nin ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Geçmişte anayasalarımızın ve onunla biçimlenen yönetim sistemimizin belirlenmesi ya Kurtuluş Savaşımız ve sonrası gibi olağanüstü şartlarda veya darbe dönemlerinde olmuştur." diye konuştu.



Erdoğan, "Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan çok çok önemli. 16 Nisan, bugüne kadar yapılan anayasa değişikliklerinin çok ötesinde bir anlama sahiptir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sitemi ile yürütme, yasama, yargı birbirlerinden tamamen ayrılmıştır. Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet amacı doğrultusunda hizmet verecektir." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "16 Nisan, 'evet' veya 'hayır' diyen herkesin, 80 milyon nüfusu, 81 vilayeti, 780 bin kilometrekare toprağıyla tüm Türkiye'nin zaferidir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da bu zaferin önemli bir parçasıdır. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın nasıl çileler çektiğini hep bilirlikte gördük. Demokrasi mücadelesini gurbette verdiler. Halk oylaması bitmiş o sürçte yaşanmış tartışmalar geride kalmıştır. Ama önümüzde yepyeni bir dönem var. Anayasa değişikliğini tüm maddeleri hemen yürürlüğe girmiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili değişiklikler 3 Kasım 2019 tarihinde yapılaması öngörülen seçimlerle birlikte yürürlüğe girecektir. Önümüzde yapılacak pek çok iş var. Çok güçlü bir hazırlıkla çıkılmalı" diye konuştu.



Erdoğan, "Artık sadece cumhurbaşkanı seçilip yönetimi üstlenmek mümkün değil. Milletimizin gönlünü kazanmanın yanında geleceği için de söyleyecek sözünüz hayata geçirilecek projeleriniz, projelendirilmiş yatırımlarınız olmak durumundadır. Başka türlü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neticeye ulaşmak mümkün değildir. Ülkemizin yönetimine talip olmak isteyen herkes için hazırlık yapmak üzere 2019 yılına kadar önemli bir zaman vardır. Bu 8. halk oylaması. Ne getirip ne götürdüğüne bakıldığında bu halk oylamasının, bu referandum un çok çok anlamlı olduğunu göreceksiniz" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Çünkü bu Türkiye'nin geleceğine, istikbaline hem inşa hem ihya adımı olarak büyük önem arz ediyor. Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine herkesin bu hedefe odaklanmasında fayda görüyoruz" dedi.



Erdoğan, "Diğer ülkelerin kurumların da milletimizin kararına saygı duymalarını istiyoruz. Özellikle müttefik olarak kabul ettiğimiz devletlerin ülkemiz ile ilişkilerini terörle mücadelemiz başta olmak üzere hassasiyetlerimize uygun şekilde geliştirme yönünde çaba göstermelerini bekliyoruz. Halk oylaması sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. YSK başta olmak üzere sandıkta görev alanlara çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.