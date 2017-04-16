Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Referandum Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;



"Resmi olmayan sonuçlar yaklaşık 25 milyon 'evet' oyu ile ve 1 milyon 300 bin fark ile anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir."



Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Hakime TORUN / İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarına ilişkin, "Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir kez daha çok çok müstesna farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş hür iradesiyle anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir. Resmi olmayan sonuçlar yaklaşık 25 milyon evet oyu ile ve 1 milyon 300 bin fark ile anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir" dedi.



Erdoğan, "Resmi olmayan sonuçlar yaklaşık 25 milyon evet oyu ile ve 1 milyon 300 bin fark ile anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir. Oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her ferdine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye demokrasisine, milletin tercihlerine sandığına sahip çıktığı sürece önümüze çıkan her türlü sorunu Allah'ın izniyle aşacak güçte ve kabiliyettedir. Bunun son örneğini 15 Temmuz darbe girişiminde açıkça gördük. 16 Nisan halk oylaması milletimizin geleceğine sahip çıktığını önemli bir göstergesidir" diye konuştu.