Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan O Ilçelere Müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskilip, Alaca ve Osmancık ilçelerine bu yıl, Dodurga, Mecitözü, Oğuzlar ilçelerine ise 2019 yılında doğalgaz verileceğini belirterek, "Çorum'un ilçelerini de doğalgazın rahatlığı ve temizliğiyle tanıştırıyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Evet Platformu tarafından Abide Meydanı'nda düzenlenen "Çorum Buluşması"nda vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, sözlerine Çorum'un manevi muhafızları olan gönül insanlarına Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Şair Çorumlu Aşıki'nin "Dost Cemalin Göstermezse" şiirinin bazı bölümlerini okuyan Erdoğan, "Bizler de bugün Çorum'un misaline ermek için geldik. Çorum'u, Çorumlu kardeşlerimizi gerçekten çok özledik. Sinemizde büyüyen hasret dağına gayrı ferman dinletemedik" şeklinde konuştu.



Erdoğan, bu sırada alandaki vatandaşların, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" tezahüratlarına, "Biz hiçbir beşeri gücün önünde bugüne kadar eğilmedik. Biz sadece Rabbimizin huzurunda, rükuda, secdede eğiliriz, başkası asla" karşılığını verdi.



6 yıllık ayrılığın ardından tekrar Çorumlularla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, "Bugün bir kez daha Abide Meydanı'nda coşkuyla heyecanla bizleri bağrına basan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Şu anda karşımdaki şu topluluğu görünce memnuniyetim, mutluluğum çok daha fazlasıyla arttı. Bugün Çorum başka, bambaşka" dedi.



Geç kalan bir teşekkürü iletmek istediğini, Çorum'un, 2002'den bu yana her seçimde olduğu gibi 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kendilerine sahip çıktığını dile getirdi. Erdoğan, Çorum'un yüzde 64 gibi Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oy oranıyla bu kendisini Cumhurbaşkanlığı makamına getirdiğini hatırlatarak, Çorumlulara vefaları ve kadirşinaslıkları için teşekkür etti.



"ÇORUM'UN KARARI NET, OYU EVET"



Abide Meydanı'ndaki atmosferin, 16 Nisan'da da Çorum'un kararının net, oyunun "evet" olduğunu gösterdiğini söyleyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Sizlerden bu pazar günüde yine rekor bir oy oranı bekliyorum. İnşallah Çorum'un bu sefer de dosta güven, düşmana korku salacak bir 'evet' oyuyla yine tarih yazacağına inanıyorum. Şimdi öyle bir ses verin ki tüm zalimlerin yürekleri titresin. Öyle bir 'evet' deyin ki mazlum gönüllere inşirah olsun. 16 Nisan'da güçlü Türkiye için 'evet' diyor muyuz? Büyük Türkiye için 'evet' diyor muyuz? 16 Nisan'da müreffeh Türkiye için 'evet' diyor muyuz? 16 Nisan'da istikrarlı Türkiye için 'evet' diyor muyuz? Maşallah, Barakallah, bu iş bitmiştir."



16 Nisan demokrasi şöleninin şimdiden mübarek olmasını dileyen Erdoğan, İskilip, Alaca ve Osmancık ilçelerine bu yıl, Dodurga, Mecitözü, Oğuzlar ilçelerine ise 2019 yılında doğalgaz verileceği müjdesini verdi.



"RAHMETLİ ANAM, O KÖMÜRÜN ÇİLESİNİ ÇOK ÇEKMİŞTİ"



Çorum'un ilçelerini doğalgazın rahatlığı ve temizliğiyle tanıştıracaklarını vurgulayan Erdoğan, "Tabii öncelikle hanım kardeşlerimiz bu işin huzurunu, mutluluğunu yaşayacaklar. Rahmetli anam, o kömürün çilesini çok çekmişti. Apartmanın beş kat altından bizler zaman zaman kömür çıkarsak bile, çoğu zaman çileyi onlar çekerdi. O kömürü çıkarırlar, sadece kömürü getirmekle kalmaz, bir de onun pisliği, is vesaire... O zaman her odaya icabında bir soba veya iki soba, bununla işi geçiştiriyordun. Şimdi tüm evin doğalgazla ısıtıldığı, banyosunun, mutfağının, odaların, her yerin. İnşallah bu benim bütün kardeşlerim için evladır" dedi.



Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Tarımın, sanayinin, bölgesinin üretim merkezi olan Çorum'a ne yapsak azdır. Çünkü sizler yıllarca ihmal edilmenize rağmen yılmadan, yüksünmeden çalıştınız. Şu çorak topraklara adeta hayat verdiniz. Çoğu zaman kendi emeğiniz, sermayenizle fabrikalar kurdunuz. Şu koca bozkırı adeta bir sanayi vahasına dönüştürdünüz. Bugün bu fabrikalar, sadece şehrimize ve ülkemize hizmet etmiyor, İsviçre'den Amerika'ya, Irak'tan İtalya'ya kadar dünyanın birçok ülkesinde Çorumlu kardeşlerimizin ürünlerine rastlıyoruz. Çorum'un başarılarıyla hepimiz iftihar ediyoruz. Sizlere daha iyi hizmet etmek, şehrimizi hak ettiği yere taşımak için bizler de gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Çorum'un sıkıntılarını, beklentilerini, taleplerini çok iyi biliyorum. İmkanlarımız arttıkça bunları da teker teker çözüyoruz."



Hiçbir ile üvey evlat muamelesi yapmadıklarını, İstanbul, Diyarbakır, Kayseri, İzmir'e yatırım yaparken Çorum, Yozgat, Amasya'yı ihmal etmediklerini belirten Erdoğan, gözlerinde 81 ilin tamamının eşit, denk olduğunu vurguladı. Dili, bölgesi, etnik kimliği ne olursa olsun 80 milyonun tamamına aynı nazarla baktıklarını kaydeden Erdoğan, "Bizde Alevi, Sünni ayrımı yok. Biz de Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza ayrımı yok. Bizde 80 milyon aynı. Çünkü biz yaradılanı, yaradandan ötürü seviyoruz ey Kemal. Bizim farkımız bu. Biz şu 14 yılda yaptığımız yatırımlarda, hiçbir zaman 'şurada hangi partili var', 'burada hangi partili var' demedik, hepsine bu milletin ferdi olarak muamelemizi yaptık" diye konuştu.



"ÇORUM'A YAPILAN YATIRIMLAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'a 14 yılda, 11 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını, eğitimde bin 280 adet yeni derslik, 3 bin 172 kapasiteli yükseköğrenim yurdu inşa ettiklerini, Hitit Üniversitesini açtıklarını, sağlıkta altyapıyı tamamen yenilediklerini, 10 adet sağlık tesisi kazandıklarını anlattı. Şimdi ise yol arkadaşı, kardeşi, gönüldaşı Erol Olçok adını taşıyan 800 yataklı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesiyle birlikte 4 adet sağlık yatırımının inşasının devam ettiğini belirtti. Erdoğan, bu örnek hastanenin yapımını çok kısa zamanda tamamlayacaklarını bildirdi. Erdoğan, alanda bulunanları, Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip ile bütün şehitlerin ruhu için Fatiha okumaya davet etti. TOKİ kanalıyla Çorum'da 4 bin 687 konut uygulaması başlattıklarını dile getiren Erdoğan, geldiklerinde 59 kilometre olan bölünmüş yolu, 319 kilometreye çıkardıklarını kaydetti. Erdoğan, toplam maliyeti 425 trilyon lira olan 6 adet ulaştırma projesinin yapımının devam ettiğini, bunlardan Çorum-Laçin- Osmancık devlet yolunun 2020'de, İskilip-Çankırı yolunun gelecek yıl biteceğini ifade etti. Erdoğan, Samsun- Amasya- Çorum- Kırıkkale hızlı tren projesinin üç kesim halinde çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek, hızlı tren hattının 2017 sonunda tüm kesimler için proje çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi.



"İŞTE O ZAMAN DEVLET ADAMI OLURSUN"



Çorum'u da kapsayan Orta Anadolu Gelişim Projesiyle bölgeye 13 katrilyon 230 trilyon liralık yatırım yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Su ve sulama alanında bölgeye 455 adet tesis yapılacak. Son 14 yılda Çorumlu çiftçi kardeşlerimize, toplamda 1 katrilyonu aşkın tarımsal destek verdik. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz: Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. Bunu çok iyi biliyoruz. Emek, zahmet olmadan nimet olmaz. Milletin gönlüne girmeden, ona hizmet etmeden iktidarda kalınmaz. Garip gurabanın dertleriyle dertlenirsen, yetimin başını okşarsan, fanilerimizin duasını alırsan işte o zaman devlet adamı olursun. Yoksa yaptığın iş sadece koltuğu işgal etmektir. İnşallah sizler bizi desteklediğiniz sürece, biz de sizin için hizmetkar olmaya devam ettiğimiz sürece ter dökmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'un, aynı zamanda bir tarih ve medeniyet şehri olduğunu dile getirdi. Çorum'un, 5 bin yıllık tarihiyle Hitit, Selçuklu, Osmanlı medeniyetinin göz bebeği olduğunu, yüzyıllar boyunca alimleri, arifleri, nice hak aşıklarını yetiştiren müstesna şehir olduğunu söyledi. Erdoğan, buranın, İskilipli Atıf Hoca'nın şehri olduğunu ifade ederek, "Sizler Sultan Fatih'in hocası Akşemsettin Hazretlerinin, Şeyhülissam Ebussuud Efendi'nin, Koyun Baba'nın torunlarısınız"diye seslendi.



Şehit ve gaziler diyarı Çorum'un, Çanakkale, Sarıkamış, Yemen'de, vatan uğruna körpe fidanlarını, gencecik yavrularını feda ettiğini belirten Erdoğan, Çorum'un bin 510 İstiklal Madalyası bulunduğunu söyledi. Erdoğan, dün olduğu gibi bugün de Çorumlu yiğitlerin, "Vatan savunması için kim var" denildiğinde, sağına soluna bakmadan "Ben varım" diyerek öne atıldığını kaydetti. Milletin istiklal ve istikbali söz konusu olduğunda, ilk safta yine onların çarpıştığını, Çorum'un terörle mücadele operasyonlarında sadece son 2 yılda 20 şehit verdiğini dile getien Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasında, Çorum'un kahraman evlatları kanlarıyla yine destan yazdı. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere sokakları, meydanları, kışlaları dar edenler, yine bu toprakların yani sizlerin akrabaları, çocuklarıydı. O gece 13 Çorumlu kardeşimiz darbeciler tarafından kalleşçe katledildi, şehit edildi. 'Bu vatan bizim kimse bizden alamaz' diyerek öne atılan, yol, dava arkadaşım, dostum Erol Olçak bunlardan biridir. Evde kalması için yapılan ısrarlara aldırmadan, 'Sen nereye ben oraya diyerek' babasıyla beraber daha 16 yaşında şehadete yürüyen Abdullah Tayyip, işte bu yiğitlerden biridir" ifadelerini kullandı.



(M. Muttalip Yalçın - Serkan Şansever /İHA)