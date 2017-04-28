Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'ya 41 Kurban

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesilip dağıtılması amacıyla ilk kez Malatya'ya kurban gönderdiğini açıkladı. Kahtalı, referandum öncesindeki mitingin bir gün sonrasında Erdoğan'ın Malatya'ya 41 adet kurban gönderdiğini söyledi.



AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya'da yayın yapan bir televizyon programındaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Şubat 2017'deki Malatya mitinginin ardından kente 41 kurban gönderdiğini söyledi. AK Parti Malatya İl Teşkilatı'nın yapmış olduğu her çalışmanın Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdirle karşılandığını ifade eden Kahtalı, "Hatırlayın, Cumhurbaşkanımızın en son Malatya mitinginde 100 binin üzerinde bir insan seli onu dinlemeye gelmişti. Sadece o mitingi düşünecek olursak hazırlık sürecinde yoğun mesai harcadık. Mitingin duyurulması, ilçelerden gelmek isteyenlerin ulaşımına yardımcı olunması, reklam çalışmaları, miting alanının hazırlanması gibi işlerde bütün teşkilatımız görev aldı. İnsanlar sadece mitingi görür, Cumhurbaşkanımızın sözlerini bilir. Ama o mitingin hazırlık sürecini bilmezler. Asıl iş o mitingin hazırlanmasıdır. Cumhurbaşkanımız da teşkilatçı olduğu için, gençlik kollarından bugünlere geldiği için emeğin ne olduğunu iyi biliyor. Bunu da ilk kez burada söylüyorum, Cumhurbaşkanımız 18 Şubat 2017'deki Malatya mitinginden hemen sonra ertesi gün Malatyamıza 41 tane kurban gönderdi. Biz, Cumhurbaşkanımızın 41 kurbanını kestirdik ve hayır kurumları aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıttık. Bu ne demek oluyor, tabi ki Cumhurbaşkanımızın Malatyamıza verdiği değeri gösteriyor. Şu da var Cumhurbaşkanımızın buna benzer daha önce hiçbir ile yapmış olduğu bir uygulama yok. İlk kez Malatya'ya kurban gönderdi. Hem belediye başkanlarımızın, hem milletvekillerimizin uyumu genel merkezde takdirle karşılanıyor. Malatya'ya gıptayla bakılıyor" dedi.



Programda, gazetecilerin sorularını da cevaplayan Kahtalı, 16 Nisan referandum sonuçları ile ilgili değerlendirmesinde ise "Malatya'da daha referandum süreci başlamadan çalışmaları başlatmıştık. Daha paket TBMM'de görüşülürken biz ilçelerdeki kırsal mahallelere varana kadar bütün mahallelerimizi ziyarete başladık. Gerek teşkilat üyelerimiz, gerek kadın kollarımız ve gençlik kollarımız hepimiz sahadaydık. 18 maddenin ne olduğunu ve neden değişmesi gerektiğini anlatan bir kitapçık hazırladık ve gittiğimiz her yerde dağıttık. Sonuç Malatyamız ve ülkemiz için hayırlara vesile olsun. Ancak milletin verdiği karara da saygı duymayanları kınıyorum" şeklinde konuştu.



Tekrar aday olacak mı?



AK Parti'de kongre süreçlerinin başlayacağını kaydeden Kahtalı, il başkanlığına yeniden aday olup olmayacağı ile ilgili soruya da cevap verdi. Kahtalı, "Şu bir gerçek ki AK Parti Malatya Teşkilatı kurulduğu günden bugüne kadar hep kendi içerisinden bir arkadaşını çıkarttı ve onun başkanlığında yoluna devam etti. Hiçbir zaman fesih yemeyen bir il teşkilatıyız. Türkiye'deki ender teşkilatlardan biriyiz. Allah'a hamd olsun bugüne kadar teşkilatımızla ilgili hiç olumsuz bir olay yaşamadık. Bizim AK Parti teşkilatlarında hiçbir zaman hiçbir arkadaşımız göreve talip olmamıştır. Benden önceki il başkanları da talip olmamıştır, ben de talip olmadım. Bundan sonra da bizler göreve talip olmayız, Genel merkezimizin uygun gördüğü şekilde hareket ederiz. Genel merkezimiz seninle devam edelim diyebilir, teşekkür edelim sen biraz dinlen diyebilir veya seni şurada değerlendirelim denebilir. Bizim partimizde böyle bir anlayış var. Benim adayım demem ayıptır. Ben şimdi burada yeniden adayım diyemem. Ben partimin bir neferiyim, nerede görev verirlerse memleketimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam ederim" şeklinde konuştu. - MALATYA