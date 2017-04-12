Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Mert Direnir, Namert Kaçar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Genelkurmay Başkanlığı önünde vatandaşlarımıza kurşun sıkılıyor. Bu zat oradaki tankların arasından rahatça geçip kendini Bakırköy'e atabiliyor. 12 dakika kiminle telefonla görüştün ey Kılıçdaroğlu. Demek ki darbecilerin radarları Kılıçdaroğlu'nu algılamıyor. Ne demişler 'mert direnir, namert kaçar'. Zaten darbecilere direnmek herkesin harcı değil. Bu zat oturduğu kontrollü koltuğun diyetini ödüyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İrade Platformu tarafından organize edilen "15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programı"na katıldı.



Programda konuşan Erdoğan terörle mücadele vurgusu yaparak, "DEAŞ denilen vahşi örgütün canlarına kıydığı insanların neredeyse tamamı Müslüman. Ama bunlar ne diyor 'biz de Müslümanız'. Sen nasıl Müslümansın. Bu katil sürüleri sadece masumlara kast etmiyor. Ayın zamanda bölgede medeniyet tarih kültür ne varsa yok etmeye çalışıyor. Bölücü örgüt de DEAŞ da camilere, kütüphaneler saldırıyor. En son çukur eylemlerinde bölücü örgütün karanlık yüzünü bir kez daha gördük. Hiçbir sebep yokken kazdıkları çukurla Kürt kardeşlerini hayatların zindana çevirdiler. Şimdi o çukurlara onları gömüyoruz. Bölgedeki kardeşlerimin evlerinin altından tüneller kazarak en büyük zararı yine bu insanlara verdiler. Diyarbakır'daki Kurşunlu Camii'ni tahrip etmek için neler yaptıkların dün gibi hatırlıyoruz. Kurşunlu Camii'nin kurşunlayabilirsin ama biz şimdi 5 tane Kurşunlu Camii büyüklüğünde dev bir camiyi Diyarbakır'a yapıyoruz. Kuran-ı kerim içine tuzaklanan bombaları nasıl unutabiliriz. DEAŞ da öncelikle alimleri, hocaları, öğretmenleri hedef alıyor. Din adına hareket ettiğini söyleyen bu sapkın yapı en fazla Müslümanlara zara veriyor. Bölgede İslam medeniyeti adına ne varsa kazımaya çalışıyor. FETÖ'nün darbe girişiminde şehit ettiği 249 kardeşimizin tamamı bu ülkenin evladı. Sözüm ona birbiri ile çatışan bu örgütlerinin hedeflerinin aynı olması tesadüf olabilir mi. Bu örgütlerin isimleri farklı olsa da hedefleri Türkiye'dir" diye konuştu.



"Bunlar din suikastçısı"



FETÖ'nün Gezi olayları ve 17-25 Aralık darbe girişiminin başarısız olması üzerine 15 Temmuz'da darbe girişimine kalkıştığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O gece yaşananlar sadece kalleş bir darbe girişimi değildir. Ayın zamanda FETÖ eliyle vatanımızı işgal teşebbüsüdür. Sizler o gecenin en yakın şahitlerisiniz. Asker elbisesi giymiş teröristlerin milletin üzerine nasıl bir pervasızlıklar saldırdıklarını iyi biliyorsunuz. Bunlar üstat Necip Fazıl Kürek'in ifadesiyle çilesiz, hikmetsiz din suikastçısıdır. Hainlerin birbirleri arasında yaptığı yazışmalar bu katil sürüsünün ruh halini ortaya koyuyor. 'Vurun, öldürün, acımayın, üzerine sıkın, her şey serbest'. Bu tür emirlerin havada uçuştuğunu görüyoruz. Yok ettiklerini sandıkları görüntüler, birer birer ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.



"Mert direnir, namert kaçar'



Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" iddialarını sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Aslında o geceki hadiselerin bal gibi darbe teşebbüsü olduğunu kendisi de biliyor. Ey Kılıçdaroğlu 7 Ağustos'ta Yenikapı'ya niye geldi. Ben seni çağırdığımda önce olumsuz cevap verdin. Sonra son anda geleceğini bildirdin. Geldiğinde böyle konuşmuyordun. Aradan 1 hafta geçti 'Yenikapı ruhu bitmiştir' dedi. Sen Yenikapı ruhunu anlamadın ki bittiğini anlayasın. Düşünün ülkemizin birçok yerinde insanlarımız o saatlerde çıplak elleri ile darbecilere direniyor. Ellerinde silah yok, bayrak var, imanı var. 15 Temmuz şehitleri köprüsünün üzerinde tanklar vatandaşlarımıza ateş ediyor. Genelkurmay Başkanlığı önünde vatandaşlarımıza kurşun sıkılıyor. Bu zat oradaki tankların arasından rahatça geçip kendini Bakırköy'e atabiliyor. 12 dakika kiminle telefonla görüştün ey Kılıçdaroğlu. Demek ki darbecilerin radarları Kılıçdaroğlu'nu algılamıyor. Yaptıkları ortadayken hicap duyup milletten özür dilemek yerine '15 Temmuz kontrollü darbe' diye iftira atıyor. İnsanda haya olur, edep olur. Madem direniş göstermedin bari o gece canlarını ortaya koyanlara saygı dur. Madem sözünün eri olamadın bari tankların üzerine çıkan kahramanları incitme. Ne demişler 'mert direnir, namert kaçar'. Zaten darbecilere direnmek herkesin harcı değil. Biz bu zatın asıl karın ağrısını iyi biliyoruz. Bu zat oturduğu kontrollü koltuğun diyetini ödüyor. Bu zat o gece darbeciler verdiği sözü yerine getiriyor. Bunun için FETÖ'nün avukatlığını yapıyor. Emin olun dile getirdiği iddiaların hiçbiri kendine ait değil. Bunların tamamı 15 Temmuz gecesi suçüstü yakalanan FETÖ'nün paçayı kurtarmak için servis ettiği iftiralar. Pensilvanya senaryoyu yazıyor, ana muhalefet sergiliyor. Gazi Mustafa Kemal bunları görse, kurucusu olduğu partinin Pensilvanya'nın partisi haline dönüşmesine herhalde çok üzülürdü." - İSTANBUL