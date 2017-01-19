Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaymakama Tepki: Ey Kaymakam, Sen Kendini Ne Sanıyorsun? Haddini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaymakama Tepki: Ey Kaymakam, Sen Kendini Ne Sanıyorsun? Haddini...

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