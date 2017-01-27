Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanun Onayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6770 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, söz konusu kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.