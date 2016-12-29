Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kahraman'a Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.



Eşi Emine Erdoğan ile Güven Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.



Hastanede yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan'a ziyaretinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de eşlik etti.