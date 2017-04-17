Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Istanbul'da Ardı Ardına Mezar Ziyaretleri

(ek aktüel görüntü yavuz sultan selim türbesi) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSTANBUL'DA ARDI ARDINA MEZAR ZİYARETLERİ



Haber: Özgür ALTUNCU - Enver ALAS- Kamera: Güven USTA -İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA)



Cumhurbaşkanı Recep Tayyiy Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anmasına katıldı. Erdoğan daha sonra Menderes ve arkadaşlarının anıt mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan Eski Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan ile Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mezarlarına da gidip dua ettii. Erdoğan, ardından Eyüp Sultan Türbesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Fatih Camii'ne giderek Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim'in türbelerini ziyaret etti



ANMALAR, ZİYARETLER



Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah ilk olarak, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıldönümünde Topkapı'daki anıt mezarda düzenlenen anma törenine katıldı. Anma törenine önce Turgut Özal'ın eşi Semra Özal geldi. Özal tören alanına sandalyeye oturarak özel asansörle indirildi. Gazetecilere kısa bir açıklama yapan Semra Özal Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene katılacak olmasından memmuniyet duyduğunu söyledi. Semra Özal, "Bugün 'geleceğim' dedi. Çok memnun oldum"dedi. Referandum sonucunu değerlendirmesi istenen ve Başkanlık sistemini ilik olarak eşi Turgut Özal'ın gündeme getirdiğini hatırlatan bir gazeteciye Özal," Aşağı yukarı evet. Başkanlığı ilk konuşan rahmetliydi zaten. Hayırlısı inşallah" yanıtını verdi.



MENDERES'E DE DUA



Cumhurbaşkanı Erdoğan Özal anmasının ardından Menderes ve arkadaşlarının mezarlarını ziyaret edip dua etti. Anıt mezarın duvarlarındaki akmaya dikkat çeken Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı yanına çağırarak düzeltilmesini istedi. Erdoğan daha sonra eski Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan ile Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mezarlarını da ziyaret etti.



ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ.



Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde de Eyüp Sultan'a geldi. Kalabalığın"Başkan" sloganlarıyla karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesi'nde dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine sevgi gösterileri arasında Eyüp Sultan'dan ayrılıp Fatih Camii'ne geçti. Erdoğan sırasıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim türbelerini ziyaret edip dua etti.