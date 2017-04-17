Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İdam" Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam tartışmalarına ilişkin, "Parlamentodan geçti, benim önüme geldi ben bunu onaylarım. Eğer olmadı bir halk oylaması da onun için yaparız. Şehitlerimizin katillerini bizim affetme yetkimiz yoktur. Karar mercii millettir. İnşallah bunu yapacağız" dedi.



Referandumun ardından İstanbul'dan Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Erdoğan'ı vatandaşlar burada da yalnız bırakmadı. Erdoğan, kendisini coşku gösterileri ile karşılayan vatandaşlara hitap etti. Vatandaşların "idam isteriz" sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizinle bu meydanda, Külliye'de 15 Temmuz sonrası hani o 29 geceniz var ya, son gecede burada yine toplanmıştık, konuşmuştuk. Sizler 'idam, idam, idam' demiştiniz. Ne dedim; 'inşallah 16 Nisan'dan sonra.' Çünkü 16 Nisan kararı aynı zamanda millet olarak sizin işaret fişeğinizdir. Siz buradan 'evet' dediğiniz taktirde, Sayın Bahçeli ne diyor 'ben idama evet derim' diyor. Ben Sayın Yıldırım'ın da böyle dediğine inanıyorum. Parlamentodan geçti, benim önüme geldi ben bunu onaylarım. Eğer olmadı bir halk oylaması da onun için yaparız. Şehitlerimizin katillerini bizim affetme yetkimiz yoktur. Karar mercii millettir. İnşallah bunu yapacağız" diye konuştu.



Erdoğan, "İşte bugün rahmetli Adnan Menderes'in kabrine gittik, Hasan Polatkan'ın, Fatih Rüştü Zorlu'nun kabirlerini ziyaret ettik. Onlar bu ülkede ne yazık ki 'demokrasi, demokrasi' diye diye idam edildiler. İşte 15 Temmuz aynı zamanda bu adımın da atıldığı gün olacaktır. 16 Nisan kararını verdik. Şimdi de bundan sonrası artık gerek Sayın Yıldırım, Sayın Bahçeli ve bunun yanında Sayın Kılıçdaroğlu inşallah görüşmeleri yapacaklar. Hans, Helga ne der bizim derdimiz bu değil. Bizim derdimiz Hatice, Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin ne der, Allah ne der o. Onun için parlamentomuz bu kararı verecek" şeklinde konuştu. - ANKARA