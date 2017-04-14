Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüsnü Bozkurt'a Çok Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'evetçileri denize dökeriz' diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a çok sert tepki gösterdi. CHP'nin konya milletvekili ne diyor bunları Samsun'dan başlayacağız Sivas, Amasra, Sakarya, İzmir'den denize dökeceğiz diyor... Kılavuzu karga olanın... Ama şu anda bunlar soğaka doğru dürüst çıkamıyorlar. Nasıl çıkacak sokağa? Seni Samsun'a sokmazlar.... Sen kalkıp...