Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halkoylaması Sonrası Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan halkoylaması sonrası açıklama.

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