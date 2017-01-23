Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetö Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Tanzanya'da Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli tarafından resmi törenle karşılandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan için, Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya'nın Darüsselam şehrindeki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın Hint Okyanusu'na bakan giriş kapısının önünde Magufuli tarafından karşılama töreni düzenlendi.



Erdoğan ve Magufuli, karşılamanın ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Bu görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.