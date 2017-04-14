Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eyalet Sistemi Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin bir yazısındaki eyalet sistemiyle ilgili sözlerine sert tepki göstermiş ve "Cumhurbaşkanı da buna ses çıkarmıyor kabulleniyorsa, o zaman iki gün içerisinde eyalet sistemine karşı olan üniter yapıda düşünceleri olan ülkücülerin kararı ne olabilir?" demişti. Bu sözlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dün akşam yanıt geldi. Katıldığı televizyon programında Bahçeli'nin sözlerini değerlendiren Erdoğan "Danışmanımın bir açıklaması olmuş, almışlar onu çarpıtmışlar ki danışmanım sonra değişik şekilde onu düzeltmeye yönelik açıklamalar yaptı. Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey yok, benden duydunuz mu? Yok." dedi.Ancak Erdoğan'ın bu açıklaması akıllara; 2013 yılında yaptığı 'eyalet' çıkışını getirdi. O dönem Başbakanlık koltuğunda oturan Erdoğan katıldığı Kanal D ve CNN Türk canlı yayınında gazeteciler Taha Akyol, Enis Berberoğlu, Hande Fırat ve Hakan Çelik'in sorularını yanıtlamış ve çarpıcı yorumlarda bulunmuştu.