Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni Patrikhanesine mesaj

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın Ermeni Patrikhanesine yolladığı bir mesaj oldu. Bu mesaj Sayın Patrik Vekili Aram Ateşyan tarafından kilisede yapılan ayinde bulunan Ermeni vatandaşlarımızla da paylaşıldı. Biz 1915 olayları olarak bilinen hadiselere hep bir ortak acı ve adil hafıza perspektifinden baktığımızı ifade ettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için özel öneme sahiptir. Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini ikinci sınıf hissetmesine tahammülümüz yoktur"



ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesine bir mesaj gönderdiğini, bu mesajın Patrik Vekili Aram Ateşyan tarafından kilisede bulunan Ermeni vatandaşlara iletildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, 1915 oyaları hakkında konuşan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermeni Patrikhanesine bir mesaj gönderdiğini söyleyen İbrahim Kalın, "Biz 1915 olayları olarak bilinen hadiselere hep bir ortak acı ve adil hafıza perspektifinden baktığımızı ifade ettik" dedi.

"Tarih istismarcılarına fırsat verilmemesi için çabalarımız devam edecek"

Dünya Savaşı esnasında yaşanan hadiseler ve tehcir meselesi nedeniyle tarihi istismarcılar olduğunu hatırlatan Kalın, "Son yıllarda özellikle Ermeni vatandaşlarımızla ve dünyadaki diğer Ermenilerle yeni, yapıcı, kucaklayıcı bir ilişki ve diyalog kurulması için Türkiye olarak önemli adımlar attık. Türkiye'deki Ermeni vakıflarının mülklerinin iadesi konusunda yasal düzenlemeler yaptık. Özellikle Ermeni cemaati ile ilişkiler konusunda her düzeyde güzel ilişkiler kuruldu. Bu ilişkilerin devam ettirilmesi ve tarih istismarcılarına fırsat verilmemesi için çabalarımız devam edecek. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın Ermeni Patrikhanesine yolladığı bir mesaj oldu. Sayın Patrik Vekili Aram Ateşyan tarafından bu mesaj kilisede yapılan ayinde bulunan Ermeni vatandaşlarımızla da paylaşıldı. Biz 1915 olayları olarak bilinen hadiselere hep bir ortak acı ve adil hafıza perspektifinden baktığımızı ifade ettik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermeni Patrikhanesine gönderdiği mesaj şu şekilde:

"Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Sayın Aram Ateşyan, çok değerli Ermeni vatandaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 1. Dünya Savaşı'nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi sunuyorum. Bölgenin iki kadim toplumu olarak Türkler ve Ermeniler bin yıldır omuz omuza yaşadıkları bu coğrafyada, ortak bir tarihi ve kültürü paylaşmıştır. Ermeni toplumu, gerek Osmanlı İmparatorluğu gerek Cumhuriyetimizin yüzyıla yaklaşan geçmişinde çok kıymetli evlatlar yetiştirerek ülkemizin gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Dün olduğu gibi bugün de Ermeniler, ülkemizin eşit ve hür vatandaşları olarak, sosyal, siyasi ve ticari hayatımızın her alanında önemli roller üstlenmektedir. Yüzyıllarca sevinç ve tasada ortak iki halkın, geçmişin yaralarını sarması ve insani bağlarını daha da kuvvetlendirmesi hepimizin ortak amacıdır. Bu doğrultuda son 14 yılda birçok adım attık, tarihi nitelikte reformları hayata geçirdik. Osmanlı Ermenilerinin hatırasına ve Ermeni kültürel mirasına sahip çıkmaya yönelik çalışmalarımızı, önümüzdeki süreçte artarak sürdüreceğiz. Bu vesileyle şu hususun altını özellikle çizmek isterim: Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için özel öneme sahiptir. Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini ikinci sınıf hissetmesine tahammülümüz yoktur. Türkiye Ermenileri Patriği seçiminin kısa zamanda neticelenmesini temenni ediyor, çalışmalarınızda sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Bu düşüncelerle, 20. yüzyılın başında yaşamını yitiren Osmanlı Ermenilerinin hatıralarını bir kez daha yad ediyorum. 1. Dünya Savaşı'nın sıkıntılı şartlarında hayatını kaybeden milyonlarca Osmanlı vatandaşına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 aylık uluslararası programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki 1 ay içinde uluslararası seyahatleri olacağını belirten Kalın, Erdoğan'ın, 1 Mayıs'ta Hindistan ziyareti olacağını, ardından da Rusya Devlet başkanı Putin ile Rusya'da görüşeceğini, Mayıs ayının ortasında Çin'e ve ardından da ABD Başkanı Trump ile görüşmek için ABD ziyareti olacağını ifade etti. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24-25 Mayıs tarihleri arasında NATO Zirvesine de katılacağını sözlerine ekledi.

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