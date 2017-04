Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelli Yüzme Rekortmeni Özge'ye 'Asansör' Desteği

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bedensel engelli milli yüzücü ve kurbağalamada Türkiye rekorunun sahibi, Edirneli 23 yaşındaki Özge Üstün'ün evinin girişine engelli asansörü yaptırdı. Daha önce kendisini anne ve babasının sırtında taşıyarak evden çıkardığını belirten Üstün, "Artık kendi başıma da dışarı çıkabiliyor, engelli aracımla dolaşabiliyorum. Sayın cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Bedensel engelliler yüzme şampiyonalarında Türkiye rekoru kırdım. Amacım önce Avrupa daha sonra ise dünya şampiyonluğunda Türk bayrağımızı dalgalandırmak" dedi.



Edirne'de emekli Nezih Üstün ile ev kadını Sevim Üstün'ün, 'Spina Bifida' (omuriliğin kapanması) ve 'Hidrosefali' (beyinde su toplanması) hastalıkları nedeniyle bedensel engelli olarak dünyaya gelen kızları Özge Üstün, geçen Mart ayında Mersin'de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kurdu. Kurbağalamada kategorisinde 2 dakika 57 saniyelik rekoruyla Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazanan Üstün, 50-100 ve 200 metrelerde ise ikinciliği elde etti.



Fatih Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın birinci katında oturan Özge Üstün, tekerlikli sandalye ile yaşamak zorunda olduğu için anne ya da babasının sırtında evine girebiliyordu. Haftanın 6 günü Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Fatih Sultan Mehmet Kapalı yüzme havuzunda şampiyonalara hazırlanan Üstün, internet üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşarak evinin girişine engelli asansörü yapılması için yardım istedi. Erdoğan'ın talimatı üzerine Edirne Valisi Günay Özdemir, milli yüzücü Özge Üstün'ün evinin girişine engelli asansörü yaptırdı. Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından havuzdaki antrenmanlarına gitmesi için engelli minibüsü tahsis edilen Özge Üstün, engelli asansörüyle artık tek başına dışarı çıkabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.



"ASANSÖRLE ENGELLERİM ORTADAN KALKTI"



Desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Üstün, "Fatih Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 8 merdivenle çıkılan 1'inci katında 12 yıldır oturuyoruz. Rahatla kendi başıma inip- çıkamıyordum. Merdivenlerden dolayı aileme bağlı kalmak zorundaydım. Sonra internet üzerinden sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a başvurduk. Bu konuda yardım istedik. Onun da yardımı ve Edirne Valisi Günay Özdemir'in desteğiyle engelli asansörü evime takıldı. Eskiden annem ya da babam sırtında taşıyıp indiriyordu. Şimdi asansörle kendim de tek başıma dışarı çıkabiliyorum. Asansör ile tüm engellerim ortadan kalktı. Bedensel Engelliler Avrupa ve Dünya Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyorum. İnşallah şampiyon olup cumhurbaşkanımıza yüz yüze teşekkür etmek istiyorum" dedi.



HEDEFİ DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU



Açık Öğretim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Özge Üstün, hedefinin önce Avrupa ve dünya ile olimpiyat şampiyonalarına katılmak olduğunu söyledi. Üstün, "Geçen Mart ayında Mersin'de Türkiye bedensel engelliler yüzme şampiyonası yapıldı. 2 dakika 57 saniye ile kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp Avrupa şampiyonasına katılma hakkı kazandım. Ben yüzde 92 bedensel engelliyim, belden aşağısı omurilik felciyim. Havuza girip yüzmeye başladığımda tüm engelimi unutuyorum. Ayaklarım bile suya girerken kıpırdıyor, tamamen yüzmeye odaklanıyorum. Hiç engelim yokmuş gibi hissediyorum. Havuz ve su benim için ayrı bir dünya, yemek yemek nasıl bir gereksinim ise havuzda benim için öyle. Hedefim 2020'deki Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edip orada bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu.



HAFTADA 6 GÜN ANTRENMAN YAPIYOR



Özge Üstün'ün yüzme antrenörü Yasemin Şahin, Avrupa şampiyonasına haftada 6 gün ve ikişer saatlik yoğun tempoyla hazırlandıklarını söyledi. Özge'nin yüzme konusunda çok istekli olduğunu ve şampiyonaya çok iyi hazırlandığını ifade eden Şahin, "Özge, Mersin'de kurbağalama da Türkiye rekoru kırdı. Bunu şimdi daha da geliştirerek Temmuz ayında Almanya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Orada Özge'nin iyi dereceler yapacağına inanıyoruz" dedi.



VALİ ÖZDEMİR: ÖZGE'NİN ENGELLERİNİ KALDIRDIK



Edirne Valisi Günay Özdemir, milli sporcu Özge Üstün'ün yüzme konusunda son derece yetenekli olduğunu belirterek, önündeki engelleri devlet olarak kaldırdıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla evine çıkan merdivenlere engelli asansörü konulduğunu söyleyen Özdemir, şöyle devam etti:



"Özge kızımız yüzme konusunda çok iyi bir sporcumuz. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da ve dünyada önemli başarılara imza atacak bir sporcumuz. Biz bu konuda onun her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Özellikle eviyle ilgili bedensel engeli konusunda ciddi bir sıkıntısı vardı. Onu da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Onun talimatı ve destekleriyle ihtiyacını giderdik. Ailesine sıkıntı vermeden birinci katta olan evinin girişine engelli asansörü yaptırdık. Her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor, sporcumuzun daha çok başarılar getireceğini düşünüyorum. Evi birinci katta ve merdivenliydi. Her gün annesi yada babası zaman zaman sokağa çıkarken bile indirip bindirmesi gerekiyordu. Merdivenlerden rahat çıkıp inebilmesi için evinin girişine engelli asansörü yaptırdık."



Vali Özdemir, Özge Üstün'ü başarılarından dolayı kutlayarak cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. - Edirne