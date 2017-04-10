Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çorumlulara Doğalgaz Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Abide Meydanı'nda halka hitap etti. Erdoğan, İskilip, Alaca ve Osmancık ilçelerine bu yıl doğalgaz geleceğinin müjdesini verdi. Erdoğan, ayrıca "Çorum'u da kapasayan Orta Anadolu Prjoesi ile 13 katrilyon 230 trilyonluk yatırım yapacağız" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

ÇORUM'A DOĞALGAZ MÜJDESİ

"Burada bir müjdemi sizlerle paylaşmak istiyorum. İskilip, Alaca ve Osmancık ilçelerimize bu yıl Kodurga, Mecitözü, Oğuzhan ilçelerimize ise 2019 yılında doğalgaz veriyoruz. Çorum'un ilçelerini de doğalgazın rahatlığı ve temizliğiyle tanıştırıyoruz. Öncelikle hanım kardeşlerim bu işin huzurunu, mutluluğunu yaşayacaklar. Ah, ah rahmetli anam o kömürün çilesini çok çekmişti. Apartımanın 5 kalt altından bizler zaman zaman kömür çıkarsak bile çoğu zaman çileyi onlar çekerlerdi. Sadece kömürü getirmekle kalmaz bir de onun pisliği ile uğraşırlardı."

"800 YATAKLI ARAŞTIRMA HASTANESİNİ YAKINDA TAMAMLIYORUZ"

"Çorum'a 14 yılda 11 katrilyon lira yatırım yaptık. Eğitimde 1280 adet yeni derslik yaptık. 800 yataklı Hitit Üniversitesi Eğer Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle birlikte 4 adet sağlık yatırımımız devam ediyor. Bu hastaneyi çok yakında tamamlıyoruz. TOKİ kanalıyla Çorum'da 4 bin 687 konut uygulaması başlattık."