Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa Büyükşehir Belediyespor'a Tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Recep Altepe’ye tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Recep Altepe'ye tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı'nın, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda şampiyon olması dolayısıyla, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Recep Altepe'ye bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi. (CNR-FT) - ANKARA