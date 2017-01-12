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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bilecik'e Tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bilecik'e Tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik'i kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bilecik'e Tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik'i kutladı.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, gönderdiği telgrafla Bilecik'i tebrik etti.

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